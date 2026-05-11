El nuevo juego de la ONCE con cinco premios diarios ya es una realidad

Si hay una palabra que define a la ONCE es ilusión. Y así, con esa ilusión, llega "Dupla", la nueva apuesta de la ONCE que busca revolucionar el mercado del juego responsable y que se ha presentado esta mañana en Valencia con el objetivo de seguir generando empleo de calidad para personas con discapacidad.

El nuevo juego ya se puede adquirir a través de los 21.310 "centinelas de la ilusión" que integran la red de ventas nacional (2.790 en la Comunitat Valenciana). El juego introduce una mecánica inédita: el jugador conoce el premio al que opta en el mismo momento de la compra. Así, por solo un euro, el cliente elige un número del 1 al 15 y descubre instantáneamente si su boleto podría valer desde 5 hasta 500 euros.

La "segunda emoción" llega con los cinco sorteos diarios (a las 10:00, 12:00, 14:00, 17:00 y 21:15 horas). Según el delegado de la ONCE en Valencia, Jose Manuel Pichel, este producto busca "refrescar" el abanico de loterías con una experiencia "fresca y novedosa".

Impacto económico y social en la Comunitat

En 2025, la ONCE repartió 182 millones de euros en premios en la Comunitat Valenciana, de un total nacional que superó los 1.640 millones. "Nuestro fin no es vender; la venta es el medio para lograr la integración social y laboral", ha recordado el director general de la ONCE, Ángel Sánchez.

Este compromiso se traduce en hechos concretos: el pasado año se realizaron 308 nuevos contratos netos para vendedores en la Comunitat Valenciana, todos ellos a personas con discapacidad. En total, el Grupo Social ONCE emplea a 7.600 trabajadores en la Comunitat, con una presencia destacada en sectores que van desde la gestión del 112 hasta la fabricación de componentes en Ford.

"Además de la labor social, otro de nuestros objetivos es repartir ilusión, mucha ilusión en forma de premios para nuestros clientes, que nosotros no consideramos como tales, sino como colaboradores de nuestro fin social", ha añadido Belén Boronat, subdelegada de la ONCE.

Centinelas de los barrios

Tras los números se esconden historias de superación que definen el ADN de la organización. En el evento han participado vendedores como Nacho Palacios y Génesis Duarte. Esta última, de origen venezolano y antigua azafata de vuelo, personifica la diversidad de una plantilla con 47 nacionalidades. Génesis recordaba hoy con emoción cómo hace apenas un mes repartió un premio de 500.000 euros con un rasca.

Para Nacho, su labor va más allá de la transacción comercial: "Somos el periódico del barrio; luchamos contra la soledad no deseada hablando con la señora María o el señor Manolo". Es ese contacto humano el que mantiene vivo el espíritu de los antiguos "iguales", término que, como se ha recordado en la presentación, ha evolucionado de definir las tiras de cupones a representar el deseo de ser iguales en derechos y oportunidades.

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Con ‘Dupla’, la ONCE abre una "nueva puerta" a la solidaridad de los valencianos, garantizando siempre sus "tres apellidos": loterías sociales, seguras y responsables. Todo el margen obtenido se destina íntegramente a servicios sociales, educación y eliminación de barreras para que, en palabras de Jose Manuel Pichel, todos tengan la oportunidad "de ser ciudadanos de pleno derecho en el país de la ONCE".