La oceanógrafa valenciana, en cuarentena por el hantavirus, practica deporte con optimismo: "Hay que hacer lo que puedas con lo que tienes"

La oceanógrafa valenciana Aitana Forcén ha aprovechado su segundo día en el hospital militar 'Gómez Ulla' para lanzar un mensaje positivo y pragmático a través de sus redes sociales, a la vez que traslada que el deporte seguirá formando parte de sus rutinas diarias. En su Instagram ha publicado una historia en la que aparece una banda elástica para practicar, por ejemplo, pilates y una manta de hospital con el mensaje en inglés "doing what you can, with what you've got", cuya traducción vendría a ser "hay que hacer lo que puedas con lo que tienes".

La científica valenciana ingresó el domingo en el Hospital Central de la Defensa, en Madrid, para cumplir la cuarentena por el brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius y que se ha cobrado la vida de tres personas. Forcén fue trasladada por un avión del Ejército del Aire desde Tenerife, donde fondeó el barco para evacuar a los pasajeros hacia sus respectivos países, hasta la base áerea de Torrejón de Ardoz junto con los otros trece españoles que deberán guardar una cuarentena que se extenderá hasta el 17 de junio. Son 42 días a contar desde el 6 de mayo, según anunció ayer la ministra de Sanidad, Mónica García.

Aguas marinas y cambio climático

Unos días antes de la llegada del barco a Canarias, por indicación de la OMS, la oceanógrafa manifestó a través de sus redes sociales que se encontraba bien, al tiempo que agradecía los mensajes de apoyo. La científica tiene una dilatada trayectoria internacional. Viajaba en ese crucero realizando labores de investigación. Es doctora en Oceanografía Física por la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda, y jurado de los Premios Jaume I, en 2023 en el ámbito de Protección del Medio Ambiente..

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En Nueva Zelanda trabajó en MetOcean Solutions, empresa dedicada al pronóstico marino para el sector privado, y en paralelo fue construyendo una carrera investigadora centrada en la Antártida. Su primer viaje al continente helado fue en 2013. En 2018 ya dirigía, a bordo del buque Tangaroa del Instituto Nacional de Investigación de Agua y Atmósfera (Niwa), un programa de despliegue de boyas en las aguas profundas del mar de Ross para estudiar la masa de agua más fría y densa del planeta y su relación con el cambio climático.