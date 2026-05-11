El PSPV se conjura por la unidad antes de la sacudida de las listas

Diana Morant quiso aprovechar el Comité Nacional del PSPV celebrado este sábado para dar un golpe de timón interno. Con el partido encadenando derrotas en otras autonomías (y aun queda Andalucía) y mostrando cierta atonía en las encuestas a la Generalitat, la secretaria general de los socialistas valencianos llamó al optimismo y a poner en marcha ya la maquinaria electoral para 2027 sobre dos grandes ejes: unidad orgánica y aperturismo. Para el primer objetivo se apoyó en Ximo Puig, quien le brindó su apoyo expreso para cerrar los rumores de distanciamiento entre ambos. Para el segundo, recicló una idea del propio expresident, de 2015, para incluir a la sociedad civil en la configuración del proyecto electoral y que culminaría en unas primarias abiertas.

La pacificación del partido se quiso explicitar en público con la imagen de Morant y Puig llegando de la mano a ese Comité Nacional, convertido en el primer gran acto de campaña. También con los mensajes lanzados desde el estrado por los múltiples intervinientes. Pero cuando se retiran las cámaras, a veces los mensajes cambian. No fue el caso esta vez, en el que según fuentes presentes Morant recibió mensajes de “apoyo total” de sectores críticos con la secretaria general pero que parecen dispuestos a enterrar el hacha de guerra en el año que queda hasta las urnas.

Entre ellos, el del líder del PSPV de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, quien en el pasado ha plantado cara a Morant en diferentes flancos internos, desde la lucha por la propia secretaría general autonómica, en la que tuvo que mediar Ferraz para evitar primarias, hasta por el propio liderazgo provincial, en el que se impuso a Robert Raga, próximo a la líder del partido, tras un tenso conflicto que a punto estuvo de llegar también a Madrid. Aquellos choques dejaron una serie de heridas que ahora se quieren cicatrizar.

El abrazo entre Morant y Bielsa

Así, durante la reunión a puerta cerrada del Comité Nacional, Bielsa aprovechó su turno de palabra para lanzar un mensaje de conciliación y lealtad al proyecto de Morant, replicado después por sus homólogos de Alicante y Castellón, Rubén Alfaro y Samuel Falomir, respectivamente. Poco antes, en público, Morant había alertado sobre el daño que hacen a la formación las batallas internas. "Cuando cada uno trabaja para gestionar su día después, a los socialistas no nos va bien", señaló la secretaria general.

Valencia. Congreso nacional del PSPV PSOE Diana Morant, Ximo Puig, Arcadi España, Pilar Bernabé, Leire Pajín, VLC / JM LOPEZ / LEV

El líder del PSPV de Valencia identificó el proyecto de Morant como el suyo propio y se comprometió a “remar en la misma dirección” y con “unidad absoluta”. Las palabras fueron recibidas con aplausos e incluso con algo de alivio por todo el Comité Nacional, que tras el último congreso está compuesto por una amplia mayoría de afines a Morant. La propia secretaria general se levantó de su asiento y se aproximó a Bielsa y ambos se fundieron en un abrazo, explican las citadas fuentes.

No parece que Morant vaya a tener rival en ese futuro proceso, cuyos tiempos dependen de Ferraz pero que no está previsto que se dilate mucho más allá del otoño. Tampoco se espera competencia para la actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en València, ni para muchos de los alcaldes socialistas, que según una ley no escrita del PSPV tienen derecho a repetir como candidatos si así lo desean. Esto implica que solo en la provincia de Valencia habría 110 localidades con los aspirantes claros, a falta de posibles renuncias.

La batalla de las listas

Pese a las advertencias lanzadas por Morant este sábado y la mano tendida de los líderes territoriales, no parece que se puedan evitar los habituales codazos durante la confección de las listas cuando llegue el momento de concretar nombres y posiciones. De hecho, en algunos municipios ya hay ciertas tensiones latentes entre sectores, que empiezan a tomar posiciones.

El más destacado por su peso e influencia es València. Nadie discute a una Bernabé ungida desde Ferraz y considerada como una de las voces más potentes del PSPV actual tras el protagonismo adquirido tras la dana de octubre de 2024. Pero a partir de ahí se abren las incógnitas. La potencia de la delegada del Gobierno podría permitirle gozar de más autonomía, según fuentes del partido, si bien el actual grupo municipal que pilota Borja Sanjuán buscará también su cuota.

Alicante, habitual foco de tensión en el PSPV, tampoco se libra en esta ocasión. La fiscalización del escándalo de las VPP que afecta al consistorio de Luis Barcala (PP) podría dar una nueva oportunidad a la exconsellera Ana Barceló, en un momento en el que ya había quien buscaba otras opcines. En esa lista alternativa emergía con fuerza José Díaz, diputado en las Corts.

Quart es otro de los puntos calientes. La actual alcaldesa Cristina Mora, cercana a Bielsa, ya ha mostrado su deseo de continuar pero un sector de la agrupación próximo a Carmen Martínez, su predecesora en el cargo, podría estar preparando una candidatura alternativa dados los movimientos para incrementar el censo y ante las tensiones evidentes entre espacios. Y en Sueca, donde no gobierna el PSPV, se repite el patrón de pugnas entre fieles a Morant y a Bielsa. La ejecutiva local, controlada por los segundos, trató de adelantarse y proclamar candidato al líder municipal Carles Vázquez, un movimiento que anuló por extemporáneo la dirección de Morant, que pidió "rigor y lealtad" y que hace emerger como alternativa al diputado autonómico Benja Mompó.

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Y falta el gran melón de la lista a las Corts, que apunta a ser otro escenario de posible conflicto por entrar en las listas, especialmente en un contexto en el que las encuestas apuntan a una pérdida de escaños desde los 31 actuales. Esto implicaría menos tarta para repartir entre las mismas bocas, lo que pondrá a prueba esta nueva fase de relaciones entre familias socialistas.