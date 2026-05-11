El PSPV denunciará ante la Agencia de Protección de Datos la carta de la consellera por la huelga educativa

La huelga indefinida en educación ha llegado este lunes a las Corts en forma de declaraciones de los grupos parlamentarios y aterrizará en las próximas horas en la Agencia Española de Protección de Datos en forma de denuncia. En concreto, el PSPV llevará al ente estatal la carta que envió el jueves la consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, a través de la aplicación GVA Web Familias y en la que reivindicaba las políticas educativas del Consell y se criticaba que el paro indefinido pudiera convertir a los alumnos en “rehenes” de un conflicto laboral.

Lo ha anunciado el síndic de los socialistas, José Muñoz, que ha considerado que la comunicación llevada a cabo por la conselleria a través de un canal oficial supone un "uso fraudulento" fraudulento donde "en lugar de informar sobre la organización de los centros educativos ante la huelga", se ha usado "para criticar al profesorado y tratar de enfrentar a los profesionales con las familias". De ahí la denuncia que deberá analizar la Agencia Española de Protección de Datos.

"Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical", decía la misiva, que se dirigía directamente a los padres y madres: "Vuestros hijos e hijas son la razón de todo lo que hacemos y, por ello, ante el anuncio de huelga desde la Generalitat estamos trabajando para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado". Esa comunicación se envió el jueves, después de la última negociación entre sindicatos y la conselleria.

Más allá de la denuncia por la misiva de Ortí enviada el pasado jueves, el PSPV, igual que ha hecho Compromís, ha trasladado todo su apoyo a la huelga. "Tienen el apoyo total del PSPV", ha expresado el portavoz de la formación reivindicando que la escuela pública "está siendo atacada" por el actual Consell y que frente a un profesorado que reclama "unas condiciones de trabajo y de la educación dignas, el Consell se dedica a atacarles".

En esa misma línea, la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha trasladado "todo el apoyo a la movilización de todo el profesorado", que ha recordado que cuenta también con el respaldo de las familias y el alumnado. "Queremos tener una educación digna, no solo con sueldos dignos en un momento en el que los precios han subido y sus salarios llevan congelados mucho tiempo, sino que la educación pública funcione, con menos burocracia, menos ratios y mejores infraestructuras", ha indicado.

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Mucho menos claros se han mostrado los portavoces de PP y Vox, Fernando Pastor y José María Llanos. Ambos han declarado que las reivindicaciones del profesorado (separando su referencia de los sindicatos) son "legítimas", lo que no significa que las apoyen, aunque el síndic de los 'populares' valencianos ha primado el "interés sagrado de los alumnos" por ser evaluados, especialmente, ha indicado, los que están ante la Prueba de Acceso a la Universidad.