Segundo de Bachiller ante la huelga docente: "Es su trabajo y su vida, pero sabemos que darán todo por nosotros"

Elena y Casilda esperan a las puertas del IES Lluis Vives a que las cámaras y periodistas se aparten de la verja para poder pasar al instituto. Intentaban hacer una entrada discreta pero acaban hablando con la prensa sobre la huelga indefinida de Educación, que en su centro ha comenzado con normalidad y sin incidencias pero con una convocatoria a los medios de cuatro de los sindicatos que dan apoyo al paro. Son estudiantes de Segundo de Bachiller y tienen exámenes globales, por eso han venido al centro este lunes. Y, sobre la huelga de profesores, coinciden: “están en todo su derecho”.

Elena confía en que el paro al que dan apoyo los cinco sindicatos que forman parte de la Mesa sectorial de la Educación Pública -STEPV, CSIF, CCOO, UGT y ANPE- no les perjudique como alumnos. Y entiende los motivos que han llevado a los docentes a tomar la decisión de parar. “En clase hay 30 alumnos y se nota, no se puede prestar atención, es mucha gente”, explica. Las ratios son una de las principales preocupaciones también entre los propios estudiantes. Del resto de puntos de la reivindicación, también se refieren a las infraestructuras.

Una alumna entra al IES Lluis Vives en la primera jornada de la huelga indefinida / José Manuel López

“El tema de los aires acondicionados”, señala Elena. En su centro no hay climatización. “Ventiladores tampoco”, añade su compañera Casilda. “Este invierno se rompió la caldera y acabamos todos con mantas”, rememora. Es un instituto “antiguo”, dice Elena, en el que suele hacer “mucho calor en verano y mucho frío en invierno”.

“Lo darán todo por nosotros”

Todos los profesores con los que Casilda ha hablado del tema le han dicho que harían huelga estos días. “Es su trabajo y es su vida pero no nos van a perjudicar a nosotros”, asegura. También confía en ellos Elena. “Son muy profesionales, darán todo por nosotros”, asegura.

Ahora, con los exámenes ya asegurados, incluyen entre sus preocupaciones la graduación. “En algunos institutos de Picassent y Algemesí la han aplazado o cancelado, espero que aquí no lo hagan: es algo bonito despedirte de los profesores y de todo el mundo y además ya tengo vestido”, afirma Elena.

También tienen exámenes -de Empresa y de Ciencias Generales - este lunes Marta y Carmen, compañeras de Segundo de Bachiller. Los profesores ya les han asegurado que lo harán a pesar del paro. Dicen que llevan razonablemente bien los exámenes. “Bien, los llevamos”, resumen.

“Hacen huelga sobre todo porque quieren bajar las ratios, por un aumento de sueldos, por la defensa del valenciano”, explican. Marta está especialmente sensibilizada con el tema de las ratios: “Somos casi 40 personas en clase, cuando falta mucha gente es mucho mejor, mucho más tranquilo”. A eso suma Carmen el calor en las aulas, a veces casi insoportable.

Más allá de Segundo de Bachiller

“Tengo un poquito de prisa, tengo un global”, asegura un alumno, que entra a primera hora al centro casi corriendo. Otros compañeros explican que “estaría muy bien” pararse a hablar con la prensa pero tienen que repasar. “El profesor estará, nos lo confirmó”, dicen.

Sobre la huelga, hay opiniones para todos los colores entre el alumnado de otros cursos. Lia estudia primero de la ESO. “Yo creo que es algo que se ha acumulado durante mucho tiempo”, dice sobre el descontento de los docentes. Tecla está un poco menos sensibilizada porque tiene preocupaciones más acuciantes. “A mí me da igual, tengo que remontar dos trimestres”, dice.

Los padres: “Se están pidiendo cosas que benefician a nuestros hijos”

Aunque muchas familias de alumnos de Segundo de Bachiller no podían, estos días, ocultar su preocupación por la evaluación de sus hijos e hijas, entre quienes no se juegan el acceso a la universidad el tono es diferente. Sara Campos es profesora de instituto y también familiar de alumno. Como docente y como madre, ha acudido a las puertas del CEIP Cervantes de València con una camiseta reivindicativa con un lema en defensa de la educación pública.

“Yo apoyo la huelga, pienso que se están pidiendo cosas que benefician a nuestros hijos e hijas y que son muy importantes, como las ratios de personal para la inclusión”, dice. La jornada ha comenzado con normalidad en su colegio. “El problema es que los niños son muy pequeños, la huelga tiene mucho seguimiento, que está muy bien, pero los servicios mínimos son muy escasos para niños tan pequeños”, reconoce.

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Insta a Conselleria a sentarse a negociar. “Las reclamaciones de la huelga son menos ratios, es decir menos alumnos por profesor, mayor plantilla para la inclusión para los alumnos con necesidades educativas especiales, mejoras en las infraestructuras…”, enumera. Sobre esto último, reconoce que en el centro se quejan “desde hace años” de falta de toldos para la sombra o de ventiladores en las aulas. A ello suma “un sueldo digno para el profesorado, que lo tiene congelado años y años y nunca se revisa el IPC, y la defensa del valenciano desde la educación pública”.