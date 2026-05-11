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Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones

La huelga indefinida de profesores arranca este lunes con piquetes informativos y manifestaciones en varias ciudades, mientras se suceden encierros y concentraciones

Los profesores mantienen la huelga indefinida

Los profesores mantienen la huelga indefinida

José Manuel López

Marta Rojo

José Luis García Nieves

València

Este lunes comienza la huelga indefinida de los profesores, con el respaldo de todos los sindicatos, después de que las negociaciones con la Conselleria de Educación en las últimas semanas no hayan llegado a buen puerto. La primera jornada de paro contará con la presencia de piquetes en los centros educativos para el seguimiento de la huelga y manifestaciones en grandes ciudades.

A las 12 horas se celebran las manifestaciones con motivo de la huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Plaça Sant Agustí de Valencia, Plaça de les Aules de Castelló de la Plana, IES Jorge Juan de Alicante y Plaça dels Algeps de Elche.

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