Los sindicatos esperan un "alto seguimiento" en una huelga de profesores "histórica"

Tranquilidad en el kilómetro cero de una huelga histórica de profesores, un paro como no se ha visto en cuatro décadas. Cuatro de los cinco sindicatos que dan apoyo a la huelga han convocado a los medios a las puertas del IES Lluis Vives de València. Son el STEPV, CSIF, UGT y CCOO. En el centro, coinciden, han entrado muy pocos docentes más allá de los que están movilizados como servicios mínimos. Han pegado carteles reivindicativos en la verja del instituto y han atendido a los medios. Mientras, algunos alumnos, sobre todo de Segundo de Bachiller, iban entrando al instituto.

Marc Candela, coordinador de acción sindical del STEPV, ha considerado este paro "histórico". "Si se buscan antecedentes hay que irse hasta el 1988", ha explicado. Ese año, hubo un paro estatal del profesorado. Para esta convocatoria, considera que la previsión de seguimiento es "masiva". "El seguimiento será muy alto y lo que debe hacer Conselleria es tomar nota y volvernos a llamar para convocarnos lo más pronto posible a una negociación, pero que sea real y efectiva y de todos los temas de la plataforma reivindicativa", ha añadido. Es decir, busca una propuesta que vaya más allá de los salarios, aunque también ha considerado "claramente insuficiente" la propuesta de mejora de la Conselleria de 75 euros brutos al cabo de tres años.

Representantes de los sindicatos de Educación a las puertas del IES Lluis Vives / José Manuel López

Una oferta "irrisoria"

Sobre los servicios mínimos, que movilizan al 100% de profesores que dan clase en Segundo de Bachiller para las tareas relacionadas con la evaluación de este alumnado, los ha considerado "abusivos". "Lo que hace Conselleria es culparnos a nosotros de poner en una situación complicada al alumnado, pero el alumnado ya estaba en una situación complicada", resume.

Por su parte, José Seco, presidente autonómico de CSIF Educación, coincide. "Esperemos que el profesorado valenciano y la educación pública valenciana salga fortalecida de esta situación", ha dicho a las puertas del IES Lluis Vives. Y ha recordado que la finalidad de la huelga es mejorar la calidad de la educación. "Y poder ofrecerla con más recursos que, desde luego, necesitamos", ha concluido.

Un representante sindical pega un cartel reivindicativo sobre la huelga en las puertas del IES Lluís Vives de València / José Manuel López

A las puertas del IES Lluís Vives, Xelo Valls, secretaria general de Educación de CCOO-PV, ha recordado que los sindicatos están abiertos a la negociación. "Ayer el secretario autonómico de Educación dijo que no queríamos negociar, pero es una táctica común decir que son los otros los que no quieren negociar; nosotros sí que nos queremos sentar", ha recalcado. Pero ya se han sentado antes, ha recordado, sin resultados. "La primera vez nos dijeron que no había dinero y la segunda nos han hecho una oferta irrisoria, eso no es voluntad negociadora", ha criticado.

"Intentan estirar la cuerda hasta que aguantemos"

Y desde UGT-PV, Kilian Cuerda cree que la actitud de la Conselleria responde a intentar "estirar la cuerda hasta que aguantemos". "Están negándose a negociar", denuncia. Lo que han recibido hasta ahora, considera, son "ofertas vacías, provocaciones, faltas de respeto", entre las que se refiere, sobre todo, a la propuesta de mejora salarial de 75 euros brutos al mes en 2029. "Demuestra una irresponsabilidad enorme pero, por parte de los sindicatos, nuestra posición es la responsable, que es la de intentar ganar para el profesorado unas reformas de la enseñanza pública valenciana dignas", ha concluido.

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A mediodía, todas esas reivindicaciones se concretarán en pancartas, proclamas y una manifestación que se espera multitudinaria. En realidad, cuatro manifestaciones. En la Comunitat Valenciana, se han convocado protestas a la misma hora Plaça Sant Agustí de València, Plaça de les Aules de Castelló de la Plana, IES Jorge Juan de Alicante y Plaça dels Algeps de Elche.