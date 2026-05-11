El STEPV asegura que en la mayoría de los centros educativos solo han acudido los servicios mínimos

Las calles de Elx, Alicante, València y Castelló se han llenado de miles de manifestantes que reclaman mejoras en la educación pública valenciana, después de "8 meses de inacción por parte de la Consellería de Educación", apuntan desde este sindicato.

Para el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STEPV) esta primera jornada de huelga "evidencia el cansancio, no solo del profesorado, sino también del conjunto de la comunidad educativa, de las políticas de desmantelamiento de los servicios públicos educativos por parte de este gobierno".

Un gobierno y una consellera de Educación que están, dicen, "entre la espada y la pared" y, en lugar, de "atender las demandas sindicales, prefiere una lucha suicida por un relato que tiene perdido". El sindicato denuncia que la conselleria "intenta enfrentar a las familias y al alumnado contra el profesorado". "Pero hoy estaban las familias, el alumnado y el profesorado juntos y juntas en las movilizaciones para reclamar mejoras", agregan los representantes de los trabajadores de la enseñanza en un comunicado.

Manifestación docente en València, con la Plaça de Sant Agustí y calles adyacentes abarrotadas. / Levante-EMV

Oportunidad de convocar a los sindicatos

Por lo tanto, la consellera "Carmen Ortí y el presidente Pérez Llorca tienen todavía una oportunidad para convocar los sindicatos y poner encima una propuesta sobre los temas reivindicados que satisfaga las expectativas del profesorado y de la comunidad educativa y que no pasan, precisamente, por un aumento salarial de 75€ en tres años". Una propuesta que el STEPV califica como "ridícula".

Pero el profesorado no reclama únicamente recuperar el poder adquisitivo perdido, si no que reclama bajar las ratios de alumnado, reducir la burocracia, mejorar las infraestructuras educativas, recuperar el profesorado recortado y derogar la mal llamada ley de “libertad educativa”.

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"Mientras no se inicie esta negociación real y efectiva la huelga indefinida continúa en pie", avisan desde este sindicato.