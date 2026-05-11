Vaivén
Los vertidos sobre l'Albufera se exhiben en las Corts
En vez de un conejo de la chistera, la diputada de Compromís en las Corts, Paula Espinosa, se sacó ante el director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, Jorge Blanco, un antimosquitos de una bolsa de plástico. Si el alto cargo del Ejecutivo autonómico se centró en hablar de residuos durante la dana, Espinosa le quiso mostrar una pequeña parte de ellos, en concreto los que, explicó, quitaron voluntarios de l'Albufera tras la catástrofe y que, añadió, amenazan al paraje natural al estar ante una zona altamente industrializada.
Así, Espinosa hizo de su réplica a Blanco, último compareciente en la comisión de la dana en el parlamento valenciano, una exhibición de productos que acaban en el lago: un esprai antimosquitos, un gel cosmético o blísters de medicamentos, al tiempo que reivindicó el trabajo hecho por "los ecologistas que ustedes y sus socios de Vox denostan". Menos mal, debió pensar Blanco, que habló de residuos en la dana y no de leones, sino a ver cómo se metían todos en la sala.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sanidad investiga un caso sospechoso de hantavirus en Alicante, una mujer de 32 años
- La consellera se dirige a las familias por carta en puertas de la huelga: 'Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Valencia: cuánto va a llover y las horas más fuertes
- Fuertes lluvias en València: en qué pueblos ha llovido más
- Un avión vinculado al traslado de pacientes con síntomas de hantavirus hace escala en Valencia
- Los profesores mantienen la huelga indefinida después de que Conselleria les ofrezca 75 euros mensuales brutos más en 2029
- Dónde lloverá más hoy en la Comunitat Valenciana: las comarcas que pueden recibir hasta 100 l/m2 esta tarde