Los vertidos sobre l'Albufera se exhiben en las Corts

En vez de un conejo de la chistera, la diputada de Compromís en las Corts, Paula Espinosa, se sacó ante el director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, Jorge Blanco, un antimosquitos de una bolsa de plástico. Si el alto cargo del Ejecutivo autonómico se centró en hablar de residuos durante la dana, Espinosa le quiso mostrar una pequeña parte de ellos, en concreto los que, explicó, quitaron voluntarios de l'Albufera tras la catástrofe y que, añadió, amenazan al paraje natural al estar ante una zona altamente industrializada.

Así, Espinosa hizo de su réplica a Blanco, último compareciente en la comisión de la dana en el parlamento valenciano, una exhibición de productos que acaban en el lago: un esprai antimosquitos, un gel cosmético o blísters de medicamentos, al tiempo que reivindicó el trabajo hecho por "los ecologistas que ustedes y sus socios de Vox denostan". Menos mal, debió pensar Blanco, que habló de residuos en la dana y no de leones, sino a ver cómo se metían todos en la sala.