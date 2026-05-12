Circulación
Más de 20 kilómetros de retenciones en el tráfico en Valencia: la A-7 y la V-31, colapasadas
Las mayores complicaciones se concentran en vías como la V-30, la A-7, la CV-35, la V-31 y la V-21, especialmente en los accesos hacia Valencia, el puerto, la A-7 y el aeropuerto
J.Roch
La circulación en el área metropolitana de Valencia registra este martes varias retenciones en los principales accesos a la ciudad, con más de 20 kilómetros acumulados de congestión, según la Dirección General de Tráfico.
Las mayores complicaciones se concentran en vías como la V-30, la A-7, la CV-35, la V-31 y la V-21, especialmente en los accesos hacia Valencia, el puerto, la A-7 y el aeropuerto.
Puntos afectados
Entre los puntos más afectados figura la A-7, con una retención de unos 3 kilómetros entre El Baró y Godella, en sentido Alicante. También destacan los problemas en la V-30, donde se han registrado varios tramos con tráfico denso: uno de 2 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Mislata, otro de 1,78 kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet, y otro de 1 kilómetro a la altura del Barrio de la Luz.
La V-31, a la altura de Silla, presenta cerca de 1,77 kilómetros de circulación irregular en sentido Valencia. En la CV-35, las retenciones afectan a la zona de La Coma y Burjassot, con alrededor de 1,5 kilómetros, además de otro kilómetro en la vía de servicio a la altura de Cruz de Gracia. También se han registrado problemas en la V-21, entre Alboraya y Valencia, y en la CV-30, entre Terramelar y Quart de Poblet.
Accidentes
En cuanto a accidentes, la DGT informa de un siniestro en Vilella, en la CV-50, a la altura del kilómetro 21,388, donde se ha señalado la presencia de un obstáculo fijo por accidente. Además, continúan figurando incidencias por accidentes iniciados ayer en puntos como Burjassot, Pinedo, Xirivella y Almussafes.
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