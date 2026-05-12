Baldoví se encierra -una tarde- en el IES Juan de Garay

El síndic de Compromís en Las Corts, Joan Baldoví cambió por unas horas el parlamento valenciano por las aulas del IES Juan de Garay. El diputado participó en el encierro o jornada reivindicativa organizada en el centro, una acción enmarcada en la huelga de docentes de la Comunitat Valenciana, y se sumó al acto simbólico impulsado por la comunidad educativa.

Así que la escena dejó una imagen que fue, en su momento, habitual en la vida del dirigente de Compromís, exprofesor: su regreso a las aulas. En este caso, entre talleres de pancartas, asambleas y preparación para las próximas movilizaciones.