Vaivén
Baldoví se encierra -una tarde- en el IES Juan de Garay
El dirigente de Compromís vuelve a las aulas por unas horas
València
El síndic de Compromís en Las Corts, Joan Baldoví cambió por unas horas el parlamento valenciano por las aulas del IES Juan de Garay. El diputado participó en el encierro o jornada reivindicativa organizada en el centro, una acción enmarcada en la huelga de docentes de la Comunitat Valenciana, y se sumó al acto simbólico impulsado por la comunidad educativa.
Así que la escena dejó una imagen que fue, en su momento, habitual en la vida del dirigente de Compromís, exprofesor: su regreso a las aulas. En este caso, entre talleres de pancartas, asambleas y preparación para las próximas movilizaciones.
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
- Sanidad investiga un caso sospechoso de hantavirus en Alicante, una mujer de 32 años
- La consellera se dirige a las familias por carta en puertas de la huelga: 'Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical
- La manifestación de docentes desborda València y los sindicatos cifran el seguimiento alrededor del 90%
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Valencia: cuánto va a llover y las horas más fuertes
- Fuertes lluvias en València: en qué pueblos ha llovido más
- Un avión vinculado al traslado de pacientes con síntomas de hantavirus hace escala en Valencia
- Los profesores mantienen la huelga indefinida después de que Conselleria les ofrezca 75 euros mensuales brutos más en 2029