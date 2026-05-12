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Directo: Castelló acoge la VIII edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana
Instituciones, empresas, especialistas y agentes sociales se dan cita este 12 de mayo, desde las 9.15 h, en este espacio de diálogo, en el Salón Moll de Costa del Grau de Castelló
David Donaire
Castellón vuelve a mirar este martes hacia los grandes desafíos ambientales con la celebración de la VIII edición del Ecoforum, una cita ya consolidada como espacio de diálogo sobre sostenibilidad, economía circular y transición ecológica.
Organizado por Prensa Ibérica Comunitat Valenciana --Mediterráneo, Levante EMV e Información-- y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperació de la Generalitat Valenciana, el encuentro tiene como conferencia central la de Manuel Maqueda, profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa en la Universidad de Harvard.
Elena Aguilar
Maqueda avisa de que "una mentalidad lineal ya no sirve"
El profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa de la Universidad de Harvard, Manuel Maqueda, sitúa a las empresas ante un cambio exponencial y advierte de que “una mentalidad lineal ya no sirve”.
En su conferencia en el Ecoforum, ha defendido una sostenibilidad basada no en “hacer menos daño”, sino en generar valor sin agotar recursos finitos ni intoxicar sistemas.
El profesor ha destacado que el 80% de los impactos ambientales, sociales y económicos se decide en la fase de diseño, por lo que ha llamado a rediseñar modelos y procesos con criterios circulares y regenerativos: eliminar toxicidad, contaminación y residuos; mantener materiales y productos en uso el máximo tiempo posible; y favorecer la regeneración de los ecosistemas.
Maqueda también ha alertado del riesgo del plástico para la salud y las empresas, al recordar que ingerimos, inhalamos y bebemos entre tres y cinco gramos de microplásticos por semana.
Además, ha cuestionado que se confunda economía circular con reciclaje, una estrategia que considera “de menor valor” frente a la reutilización, la reparación o la remanufactura.
La primera conferencia la imparte Manuel Maqueda, profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa de la Universidad de Harvard.
Elena Aguilar
El conseller Martínez Mus destaca que la sostenibilidad es un "reto generacional" y una oportunidad de futuro"
El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha recalcado que la sostenibilidad es "un reto generacional y una oportunidad de futuro".
Ha destacado la importancia de lograr un necesario equilibrio entre el crecimiento poblacional de las ciudades y la generación de residuos, a la vez que ha puesto en valor la importancia del papel que desempeñan las infraestructuras hidráulicas. En ese sentido, ha cifrado en 140 millones la inversión prevista por la Conselleria en este ámbito en la provincia de Castellón.
Martínez Mus ha advertido del riesgo de normalizar el aumento de residuos por habitante en un contexto de crecimiento poblacional y económico, y ha situado como reto principal desacoplar el desarrollo de la generación de desechos.
Durante la apertura del Ecoforum, ha defendido la necesidad de crecer y crear riqueza produciendo menos residuos, mejorando el reciclaje y fomentando la reutilización.
En esta línea, ha recordado que la Generalitat ha destinado 7,6 millones de euros en ayudas a una treintena de municipios y consorcios de Castellón para construir y mejorar instalaciones de recogida de residuos, con financiación europea Next Generation.
Turno ahora para el conseller Vicente Martínez Mus, que protagonizará la apertura institucional del Ecoforum.
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