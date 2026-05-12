Directo: Castelló acoge la VIII edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana

Maqueda avisa de que "una mentalidad lineal ya no sirve"

El profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa de la Universidad de Harvard, Manuel Maqueda, sitúa a las empresas ante un cambio exponencial y advierte de que “una mentalidad lineal ya no sirve”.

En su conferencia en el Ecoforum, ha defendido una sostenibilidad basada no en “hacer menos daño”, sino en generar valor sin agotar recursos finitos ni intoxicar sistemas.

El profesor ha destacado que el 80% de los impactos ambientales, sociales y económicos se decide en la fase de diseño, por lo que ha llamado a rediseñar modelos y procesos con criterios circulares y regenerativos: eliminar toxicidad, contaminación y residuos; mantener materiales y productos en uso el máximo tiempo posible; y favorecer la regeneración de los ecosistemas.

Maqueda también ha alertado del riesgo del plástico para la salud y las empresas, al recordar que ingerimos, inhalamos y bebemos entre tres y cinco gramos de microplásticos por semana.

Además, ha cuestionado que se confunda economía circular con reciclaje, una estrategia que considera “de menor valor” frente a la reutilización, la reparación o la remanufactura.