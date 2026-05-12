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Directo: Castelló acoge la VIII edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana

Instituciones, empresas, especialistas y agentes sociales se dan cita este 12 de mayo, desde las 9.15 h, en este espacio de diálogo, en el Salón Moll de Costa del Grau de Castelló

Vídeo: VIII Ecoforum de la Comunitat Valenciana / Mediterráneo

David Donaire

Castellón vuelve a mirar este martes hacia los grandes desafíos ambientales con la celebración de la VIII edición del Ecoforum, una cita ya consolidada como espacio de diálogo sobre sostenibilidadeconomía circular y transición ecológica.

Organizado por Prensa Ibérica Comunitat Valenciana --MediterráneoLevante EMV e Información-- y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperació de la Generalitat Valenciana, el encuentro tiene como conferencia central la de Manuel Maqueda, profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa en la Universidad de Harvard.

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