La huelga educativa toma el Puente de la Solidaridad: “L’escola pública s’ofega”

En la pancarta, por uno de los lados, destacan las tres letras. “SOS”. La llamada de socorro la hace la Coordinadora de Asambleas de Docentes del Pais Valencià, y la hacen en nombre del sistema educativo público valenciano. “L’escola pública s’ofega” es la frase que completa la pancarta, que desde este martes se puede ver desde la V-30. Cuelga desde el Puente de la Solidaridad, la pasarela que en la dana sirvió para llevar ayuda y voluntarios hasta los municipios inundados de l’Horta Sud.

Hasta allí la ha llevado un grupo de profesores y maestros de todos los niveles educativos que pertenecen a la Coordinadora de Asambleas. Esta mañana, el segundo día de huelga indefinida que no saben cuánto durará -al menos, hasta que la Conselleria vuelva a convocar a los sindicatos para negociar una propuesta que incluya todos los puntos de la plataforma reivindicativa- han llevado esta pancarta a ese puente en señal de protesta.

“La vocació no paga factures”

Durante un rato, este mediodía, los coches que pasan por la V-30 han podido ver a las decenas de profesores que se han acodado en la barandilla después de colgar la pancarta. Han ido ataviados con camisetas verdes, el color de la reivindicación, y con chalecos reflectantes. En alguno de ellos podían leerse lemas como “La vocació no paga factures”.

Un docente mira desde el Puente de la Solidaridad tras colgar una pancarta en el segundo día de huelga / Germán Caballero

La movilización ha tenido lugar el segundo día de la huelga que sigue siendo, de momento, indefinida. Este lunes tuvo lugar la manifestación masiva que recorrió València -así como las otras dos capitales de provincia y la ciudad de Elche- y, para este martes, la agenda de actos del día incluye pegada de carteles y, esta tarde, encierros en los centros educativos u otro tipo de jornadas con charlas, talleres de pancartas, asambleas, actuaciones musicales o cenas.

La movilización continúa

La plataforma sindical ha convocado para esta semana varias jornadas consecutivas de movilizaciones en la Comunitat Valenciana para reclamar avances en la negociación con la Conselleria de Educación. Las protestas de mañana miércoles 13 de mayo incluyen concentraciones a las 12.00 horas ante el Palau de la Generalitat, en València, y ante las delegaciones del Gobierno Valenciano en Alicante, en la Casa de les Bruixes, y en Castellón, en la Casa dels Caragols.

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Las movilizaciones continuarán el jueves 14 de mayo, también a mediodía, con concentraciones ante la Conselleria de Educación y las direcciones territoriales de Alicante y Castellón. El calendario de la semana culminará el viernes 15 de mayo con una gran manifestación unitaria en València, prevista a las 12:00 horas en la plaza de Sant Agustí.