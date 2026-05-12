Un jefe de la CHJ la desvincula de la gestión de la dana: "No estamos en la emergencia"

La jueza de la dana ha abierto este lunes la ronda de testificales de agentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) después de que la Audiencia Provincial le forzara a indagar en la actuación de los trabajadores del organismo de cuenca, cuyo presidente, Miguel Polo, declaró ya hace un año. El primero en pasar a declarar ha sido el jefe de la zona centro del Servicio de Policía de Aguas, quien ha respondido a preguntas sobre su participación en la emergencia y sus contactos con Polo aquel fatídico 29 de octubre.

Entre otras cosas, el jefe de la zona donde se incluye el barranco del Poyo, convertido aquel día en epicentro de la tragedia, ha desvinculado a la Confederación de la gestión de la emergencia. “No formamos parte de Emergencias. Nuestra función básica es, el día después, ver cómo han quedado los cauces. Y hacemos informes”, ha manifestado el responsable al respecto.

Su relato coincide con el prestado por otros trabajadores, por ejemplo, en la comisión de investigación del Senado. Allí, el que fuera jefe del Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos de la CHJ, Ricardo Domínguez, aseguró que su "trabajo principal viene después de las lluvias" a través de la elaboración de informes sobre los daños que estas avenidas han producido en los cauces. Por ello, aunque con conocimiento de la situación de los caudales a lo largo del día de la dana, la misma información que recibían también otros organismos, insistió en que la obligación de su servicio no era "la de informar".

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Así pues, el jefe de zon que declaró ante la jueza de la dana aseguró que su tarea era meramente administrativa y que no se coordinan con los agentes medioambientales de la Generalitat ni con los bomberos forestales. Sus labores, ha dicho están dirigidas a solventar los perjuicios al dominio público hidráulico una vez se han producido los temporales. Y ha declarado que en los informes posteriores sobre aquel día, los trabajadores ed la CHJ reseñaron un millar de incidencias.