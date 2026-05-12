Marzà coge galones en Bruselas

Quienes apuntaban a que Vicent Marzà iba camino de una cómoda travesía burocrática en Bruselas o un retiro dorado dentro del Parlamento Europeo empiezan a revisar el diagnóstico. Al menos, así lo demuestra la tarjeta de visitas que el exconseller podría imprimirse con responsabilidades dentro de la eurocámara. Sea por buen hacer, por sintonía con los máximos responsables o por ser el único representante de Compromís en Bruselas, Marzà ha vivido un mes donde ha añadido varios apellidos a sus cargos y funciones en el parlamento comunitario.

El último de ellos llegó a finales de la semana pasada cuando el grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea le elegió como portavoz de Comercio Internacional dentro de una delegación de 53 representantes. Esta elección se ha sumado a las de semanas previas cuando fue designado ponente de todo el Parlamento Europeo para los asuntos de alta velocidad ferroviaria al tiempo que también ha sido elegido para viajar a Sudáfrica para analizar el impacto de los acuerdos comerciales de la UE, asuntos sensibles para los intereses valencianos.