Pegada de carteles, encierros y una gran manifestación: semana 'caliente' de la huelga educativa sin visos de acuerdo

La comunidad educativa de la Comunitat Valenciana estrena semana de huelga indefinida con una agenda de movilizaciones que irá escalando cada día con las negociaciones completamente rotas. Pegada de carteles, encierros en centros, concentraciones ante las sedes del gobierno autonómico y una gran manifestación unitaria el viernes en València: el calendario que ha desplegado la Plataforma per l'Ensenyament Públic refleja que los sindicatos preparan una semana 'caliente' ante la falta de avances en las conversaciones.

Este lunes, primera jornada del paro, los sindicatos cifraron el seguimiento en más del 85% y calificaron la protesta de "histórica" mientras la administración lo sitúa en torno al 50%. Lo que es cierto es que la movilización del profesorado fue indiscutible y una manifestación multitudinaria desbordó las calles del centro de València con masiva asistencia de docentes, alumnos y familias para presionar a la Conselleria de Educación, que dirige Carmen Ortí, establezca una "negociación verdadera y satisfactoria" con el colectivo docente. "Venimos aquí para mejorar la educación y que disponga de recursos reales porque los chicos se merecen lo mejor, son el futuro de nuestra sociedad", proclamaron al acabar la marcha verde y llenar la plaza de la Virgen.

Fue el punto de partida de una semana que tiene prevista una pegada de carteles el martes por la mañana y encierros en centros por la tarde. El miércoles, concentraciones ante el Palau de la Generalitat en València, la Casa de les Bruixes en Alicante y la Casa dels Caragols en Castellón. El jueves, frente a la propia Conselleria y las direcciones territoriales. Y el viernes, una gran manifestación unitaria en la capital del Túria con asamblea de valoración por la tarde. Si para entonces no hay un giro en la negociación, la huelga entrará en su segunda semana sin señales de desescalada.

La Conselleria asegura que quiere negociar pero todavía no ha convocado la mesa esta semana. En una entrevista en À Punt, la consellera se mostró comprensiva con las demandas del profesorado pero reconoció que la situación es "complicada porque no responde a un momento puntual" sino que "se arrastra desde hace mucho tiempo". Con todo, buscó el choque directo con Marc Candela, del STEPV, por acudir al comité nacional del PSPV este fin de semana. "Me gustaría que esa actitud la trasladara a las negociaciones; ha de repensar esa postura de diálogo con esta conselleria", apuntó la consellera, que aludió a su trayectoria como docente e inspectora.

Pablo Plaza

Así, dejó caer que la próxima cita prevista con los sindicatos será el 9 de junio, casi dentro de un mes, para a contunuación responsabilizarles de la ruptura: "Si hay intención de volver a sentarse a la mesa que abandonaron, habrá una reunión lo antes posible", señaló. El president Juanfran Pérez Llorca, por su parte, hizo referencia en su cuenta de X a "los 31.977 alumnos de Segundo de Bachillerato que se juegan su futuro en pocas semanas. Y en sus familias". Desde el Consell aseguran además que trabajan en diferentes escenarios, incluido el de una huelga prolongada: "Tenemos medidas para diferentes escenarios y daremos respuesta", indicaron fuentes del departamento autonómico.

En el primer día de huelga, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dio un espaldarazo a la Generalitat al rechazar las medidas cautelares solicitadas por CSIF y CCOO para suspender los servicios mínimos fijados por la Conselleria, que obligan al profesorado de segundo de Bachillerato a cumplir la totalidad de su horario lectivo. Los magistrados subrayan que el derecho de huelga "encuentra un primer límite al enfrentarse a otros derechos fundamentales, como es el derecho a la educación" y consideran "preponderante" el interés alumnos que afrontarán en breve la EBAU.

La última oportunidad de evitar el paro fue en la reunión del jueves pasado, cuando la Conselleria d'Educació puso sobre la mesa una subida progresiva de 75 euros brutos al mes hasta 2029, que los sindicatos calificaron de "indigna e irrisoria". La reunión anterior, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, también había terminado sin acuerdo tras una oferta de 1.050 euros brutos anuales aplicada de forma progresiva hasta 2028. Ninguna de las dos propuestas rozó siquiera las demandas del profesorado.

Los docentes reclaman una subida de entre 300 y 500 euros mensuales, el cobro de pagas extra específicas y la incorporación de un sexto sexenio, además de reducción de ratios, mejoras en infraestructuras y protección del valenciano en las aulas. La parte autonómica de su salario lleva congelada desde 2010, lo que sitúa al profesorado valenciano a la cola de España. La consellera Carmen Ortí responde que atender todas las demandas costaría entre 400 y 675 millones de euros anuales, inasumibles con los presupuestos prorrogados.

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El cruce de reproches no ayuda a acortar distancias. La pasada semana, Ortí se dirigió por carta a las familias para advertir que "ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical" y que la evaluación del alumnado de segundo de Bachillerato "no es negociable". Una misiva que no sentó nada bien a la comunida docente, que la acusó de mentir y ofrecer información parcial en su comunicación. Si todo sigue igual, espera una semana 'caliente' en la educación valenciana.