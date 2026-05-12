Una pitada de docentes ante Conselleria acaba con dos furgones de Antidisturbios y la identificación de profesores

Desde que comenzó la huelga de docentes, un grupo de profesores del IES Conselleria acuden a la avenida Campanar, 32, con pitos y pancartas. Como su nombre indica, el IES Conselleria está al lado de la sede de la Conselleria de Educación y, desde que se convocó la huelga indefinida de profesorado de la enseñanza pública valenciana, un grupo de docentes dedica todos los días su hora del patio a hacer una acción de protesta frente al departamento que dirige Carmen Ortí.

Suelen ser alrededor de, como mucho, una decena, pero el inicio de la huelga indefinida esta semana ha hecho que, este martes, hayan sido algunos más. Allí se han encontrado con otro grupo de profesores, del también cercano IES Campanar, lo que ha hecho aumentar el tamaño del grupo. Tanto que superaban el número permitido a partir del cual se debe comunicar la concentración. En lo que dura la pausa para el patio -poco más de 20 minutos- han sido abordados, primero, por un agente de la Policía Nacional y, luego, por dos furgones de antidisturbios. “Nos ha parecido desproporcionado”, asegura una de las docentes del IES Conselleria.

"El guardia nos ha dejado pasar"

La Conselleria está rodeada por una zona ajardinada que está detrás de una verja vigilada por una garita. “El guardia de seguridad de la puerta de fuera nos ha dejado pasar”, indica esta docente. El grupo inicial se ha situado en el exterior de las puertas de entrada al edificio con pitos y pancartas. Entonces han recibido a un primer agente de la Policía Nacional, algo que no les había ocurrido en todos los días que llevan concentrándose allí.

“Nos ha preguntado qué hacíamos y nos ha dicho que, según les habían contado, habíamos entrado con violencia”, relata esta docente, que asegura que en ningún caso ha sido así. El agente se ha retirado al explicarle que era una acción en el marco de la huelga docente.

Dos furgones de antidisturbios

Entonces, se ha acercado otro grupo procedente del vecino IES Campanar. “Es cierto que superábamos los manifestantes a partir de los cuales había que pedir un permiso al juntarnos, había más gente y algún megáfono”, ha explicado la profesora. Se estaban empezando a marchar, porque ya se acababa la hora del patio, cuando han aparecido dos furgones de agentes de antidisturbios de la UIP.

“Han pedido la identificación a una compañera y ella ha dicho que ya nos estábamos yendo, que no esperábamos ser tantos, que prefería no identificarse”, destaca. La tensión ha ido en aumento, y la docente explica que uno de los agentes ha pedido a la profesora con la que hablaba que le hablara en castellano. “Le ha dicho que no tiene por qué hablar valenciano, que le hable en castellano, que si no se identificaba la iba a detener por desacato”, explica. Algunos profesores se han ofrecido a identificarse y otros han rodeado a la docente que no quería dar su nombre para que pudiera abandonar la zona.

"Han llegado nueve antidisturbios, dos furgones, nos parece excesivo"

“Han llegado nueve antidisturbios, dos furgones, nos parece excesivo, una actitud desmedida”, considera, aunque reconoce que, efectivamente, eran más de los permitidos sin comunicar la reunión.

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La duda que tienen los docentes es quién ha llamado a la Policía. Fuentes de la Conselleria de Educación aseguran que el gabinete de la consellera no ha requerido la presencia de la Policía Nacional. Pero fuentes policiales dicen no tener conocimiento de quién o qué organismo ha reclamado su presencia aunque consideran que sería lo más “probable” que el requerimiento partiera de Educación. En cualquier caso, indican que la intervención de la UIP es lo habitual cuando se dan concentraciones de personas en un número superior al marcado, y que también lo es la identificación de personas.