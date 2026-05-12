El PP exhibe su "confianza" en la consellera de Educación frente a las críticas de la izquierda

Aunque las movilizaciones por la huelga se dan en las calles y ante los centros educativos, irremediablemente, las reclamaciones del profesorado cruzan los muros del Palau dels Borja, sede de las Corts, y toman las reacciones de sus representantes. Y ahí, la cosa va por bandos, claro, y este martes, tras la primera jornada de paro, el foco se ha puesto en la consellera del ramo, Mari Carmen Ortí, sobre la que el PSPV ha pedido su dimisión mientras el PP ha trasladado su "plena confianza en la capacidad negociadora de la consellera y todo su equipo".

"Es la misma conselleria que se ha reunido en 29 ocasiones con la mesa de negociación desde que ha comenzado el curso escolar, 29, un dato aplastante de la voluntad negociadora del Consell de Llorca", ha defendido el síndic del PP, Fernando Pastor, incidiendo en la confianza "absoluta" del grupo parlamentario tanto en la titular de Educación, nombrada en diciembre tras la sustitución de Juanfran Pérez Llorca por Carlos Mazón, como en general en la "voluntad negociadora" de todo el Ejecutivo autonómico.

El blindaje de Pastor sobre la representante del Gobierno compuesto y apoyado por su partido ha llegado después de que PSPV y Compromís hayan elevado la presión ante la huelga. De hecho, el portavoz de educación del PSPV, José Luis Lorenz, ha reclamado la "dimisión" de Ortí al considerar que está "desbordada" y ha señalado que la "responsabilidad" de lo que ocurra con las evaluaciones de 2º de Bachillerato es del Consell, "no del profesorado", recordando que ya hubo una primera huelga el 11 de diciembre, evidencia de que el problema viene de lejos.

Tan "desbordada" dan a Ortí ante la situación que los socialistas han centrado sus exigencias directamente en el 'president' de la Generalitat a quien le han pedido que se siente a negociar con los sindicatos apelando al "culo di ferro" de Enrico Belinguer, dirigente del Partido Comunista Italiano. De esa reclamación de negociar va la Proposición No de Ley que los socialistas ha querido incluir en el próximo pleno, de la semana que viene, pero que no ha sido tramitada por los plazos.

El síndic del PSPV, José Muñoz, y su adjunta, María José Salvador, durante la junta de este martes en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Y ante una moción que no da tiempo, la alternativa planteada por la formación ha sido invocar la celebración de un debate exclusivo sobre educación, un "pleno monográfico" sobre la materia, igual que el que se celebró en noviembre de 2023 sobre la Amnistía. La fecha la habían fijado para el próximo viernes, día para el que sí que daría tiempo según su reglamento. No obstante, PP y Vox lo han rechazado. "El PSPV tiene una magnífica oportunidad el próximo jueves que hay sesión de control de hablar de lo que considere", ha replicado el portavoz 'popular' criticando las "viejas artimañas" de los socialistas.

También ha añadido leña a la hoguera de las críticas al Ejecutivo autonómico la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, quien ha considerado "muy lamentable" la respuesta que está dando el Consell hasta el momento ante lo que ha considerado "el mayor éxito de una huelga educativa" en los más de 40 años de autogobierno. Las críticas al actual Gobierno valenciano le han valido para reivindicar las medidas que impulsó el Botànic para "mejorar las condiciones del profesorado", desde bajada de ratios hasta descenso de horas lectivas.

Apoyo sin crítica

En una posición algo más incómoda queda Vox, que asegura que apoya las "reivindicaciones justas" del profesorado, pero evita arremeter contra el Consell y su gestión de la huelga. "Apoyamos las reivindicaciones justas del profesorado, fundamentalmente una subida salarial", ha indicado r el síndic de los voxistas, José María Llanos, quien se ha retrotraído a 1993 y Felipe González para citar el inicio de la pérdida de poder adquisitivo del funcionariado.

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Esta defensa de esta mejora en el sueldo, no obstante, no va mucho más allá y se ponen de perfil ante exigencias concretas al Ejecutivo autonómico, a quien sostiene con su voto en las Corts. Es más, igual que el PP, Llanos ha puesto la atención en que se garanticen los servicios mínimos y que el alumnado, especialmente el de 2º de Bachillerato, tenga la evaluación de los exámenes y una adecuada preparación ante la Prueba de Acceso a la Universidad de dentro de un mes.