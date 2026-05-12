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À Punt propone a Román Ceballos como presidente con la única abstención de Ens Uneix

El exdirector general de Trabajo de los Consells de Zaplana o Camps aterriza sin experiencia en el sector audiovisual, aunque participó como experto laboral en el ERE de la antigua Canal 9

Román Ceballos, en una imagen de archivo de sus años como director general.

Román Ceballos, en una imagen de archivo de sus años como director general. / Levante-EMV

José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

València

A falta de que el pleno del Consell haga definitivo el próximo viernes el nombramiento de Román Ceballos como nuevo presidente del consejo de administración de À Punt, el órgano de la radiotelevisión pública valenciana ha aprobado esta mañana la propuesta del nuevo máximo responsable, que sustituye a Vicent Ordaz. El puesto estaba vacante desde que Ordaz se marchó al Palau a trabajar para Pérez Llorca como secretario autonómico de Comunicación.

Román Ceballos, exdirector general de Trabajo en los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, ha recibido el apoyo de los siete consejeros designados por PP y Vox, y la única abstención de Ricard Gallego, que representa al partido Ens Uneix. La izquierda no tiene representación en este órgano.

Ens Uneix ha justificado su abstención al tratarse Ceballos de un perfecto desconocido en el mundo audiovisual valenciano, con lo que no hay argumentos para respaldar o no su idoneidad. Ceballos es un experto en Ciencias del Trabajo, con una larga trayectoria en el mundo de la gestión de organizaciones, especialmente desde el punto de vista laboral. Sin ir más lejos, en 2015 fue designado gerente de la sociedad que agrupa las empresas estibadoras del puerto, en un enclave delicado.

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La administración el PP recurrió a él en un momento complicado, como el cierre de la antigua Canal 9. Entre 2012 y 2015, Ceballos dirigió el área laboral de KPMG, desde donde participó en procesos de reestructuración laboral de entidades públicas, entre ellas RTVV, según explica él mismo en su currículum.

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