Vaivén
'Renaix la primavera' en el Vives: una cadena humana abraza al instituto en apoyo a la huelga
Los alumnos y profesores del IES Lluis Vives de València han organizado una cadena humana para rodear el centro, que ocupa toda una manzana
El IES Lluís Vives de València ocupa toda una manzana situada entre las calle Xàtiva y Marqués de Sotelo. Una superficie muy grande, en pleno centro de la ciudad, que hace todo un reto rodearlo. Es lo que se han propuesto -y han conseguido- en esta primera jornada de huelga indefinida de los profesores de la educación pública valenciana los alumnos y docentes de este instituto.
Ha sido a la hora del patio que casi ha coincidido con la hora de inicio de la manifestación masiva que ha recorrido València para exigir mejoras en el sistema educativo público valenciano. La iniciativa, explican fuentes del claustro, ha partido de los propios alumnos, que se han dado la mano, uno a uno, en muchos casos vestidos con camisetas reivindicativas o chalecos, para rodear del todo el centro. En la pared del instituto que fue epicentro de la primavera valenciana en 2012 se ha podido ver, asimismo, una pancarta realizada por el alumnado: 'Renaix la primavera'.
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