Sanidad envía al Centro de Microbiología la tercera PCR a la mujer ingresada en Alicante por posible contagio de hantavirus

El Centro Nacional de Microbiología analiza desde esta madrugada la tercera muestra tomada a la mujer de 32 años ingresada en el hospital Sant Joan de Alicante como caso sospechoso de hantavirus. La muestra salió del centro hospitalario a las 20.18 horas del lunes y fue extraída media hora antes, según ha informado la Conselleria de Sanidad. Es la tercera PCR a la que se somete la paciente, tras dos análisis previos con resultado negativo que han confirmado, por el momento, que la alicantina no ha contraído la enfermedad. La mujer continúa asintomática y su estado se mantiene estable desde el momento del ingreso.

La Conselleria ha comunicado que informará de los resultados en cuanto los tenga disponibles, junto con las medidas a adoptar en función de las conclusiones. En los dos casos anteriores, el centro madrileño devolvió los análisis en menos de 24 horas, un plazo notablemente inferior al máximo de 48 horas estipulado por el Ministerio de Sanidad. Tras conocerse los resultados de esta tercera prueba, la Conselleria realizará una valoración para determinar los pasos a seguir y si procede o no el alta de la paciente.

La mujer permanece en aislamiento en una habitación con presión negativa del hospital siguiendo el protocolo establecido para casos sospechosos de enfermedades de alta consecuencia. Realiza la cuarentena en el propio Sant Joan después de que el Ministerio de Sanidad rectificara su posición inicial: en un primer momento había decidido que la paciente cumpliría el aislamiento en su domicilio una vez descartado el contagio en la segunda PCR, pero finalmente optó por mantenerla ingresada hasta conocer el resultado de la tercera prueba. El cambio de criterio fue notificado a la Generalitat Valenciana el domingo por la mañana.

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Ingresada desde el viernes pasado, la paciente llegó al Sant Joan en ambulancia desde su domicilio, aislada en todo momento en una cápsula de presión negativa para garantizar la seguridad tanto de los profesionales sanitarios como del resto de pacientes. Una vez en el centro hospitalario, fue conducida a la habitación correspondiente por un circuito seguro y aislado. Es pasajera del vuelo en el que también debía embarcar la mujer que falleció en Johannesburgo tras contraer el virus a bordo del crucero MV Hondius. Su único síntoma compatible con la enfermedad era una tos con insuficiencia respiratoria leve, y desde entonces no ha desarrollado ningún síntoma adicional.