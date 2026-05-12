Los sindicatos esperan la llamada de Conselleria: “Fue Ortí la primera en levantarse de la mesa”

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, convocó este lunes, primera jornada de huelga educativa indefinida, a los medios de comunicación para ofrecer el dato actualizado de seguimiento del paro. No solo para eso: también para explicar qué haría falta para que la representación de los trabajadores y la administración volvieran a sentarse a negociar. Según McEvoy, el requisito es que los tres sindicatos que abandonaron la mesa de negociación cuando Conselleria planteó como propuesta salarial una subida de 75 euros brutos al mes en 2029 -STEPV, CCOO y UGT- volvieran a la mesa. Ahora, los sindicatos, responden.

Desde el STEPV, el sindicato mayoritario, recuerdan que no fueron los primeros en levantarse de la negociación. “La primera persona en abandonar la Mesa Sectorial fue la consellera Ortí; a las 12, con la reunión en marcha, acudió a una rueda de prensa que ella misma había convocado, dejando al director general de Personal con la responsabilidad de explicar la propuesta retributiva de los famosos 75 euros en tres años”, han denunciado.

Manifestación de la primera jornada de la huelga de profesores / Miguel Ángel Montesinos

No quieren fragmentar la negociación

En este sentido, esperan “una llamada o una convocatoria por parte de la Conselleria para retomar las negociaciones”. Y reclaman, además, que esa negociación sea integral, o sea que en ella se aborden todos los puntos de la plataforma reivindicativa. “Después de que se expusiera la propuesta retributiva, STEPV preguntó por las propuestas sobre el resto de temas, ya que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, informó a los medios el día anterior de que la consellera Ortí acudiría a la mesa de negociación con una propuesta sobre todos los temas. Pero no fue así”, recuerdan.

“Ante la falta de propuestas sobre el resto de temas —ratios, infraestructuras, plantillas y valenciano—, y ante la propuesta retributiva claramente insuficiente, STEPV decidió marcharse de la mesa sectorial por incumplimiento de los compromisos”, indican desde el sindicato. Reconocen que el segundo punto del orden del día era tratar la burocracia, “pero el sindicato ya anunció que no aceptaría una fragmentación de la negociación en cuatro meses, como intenta imponer la Conselleria”.

"No somos los sindicatos quienes convocamos las mesas"

Así que se muestran sorprendidos por el hecho de que se les emplace a volver a una mesa que no pueden convocar. “No somos los sindicatos quienes convocamos las mesas de negociación, es la Administración quien nos convoca, y todavía no lo ha hecho”, recuerdan. A su juicio, eso responde a que “la Conselleria continúa jugando a dilatar la negociación lo máximo posible y, además, intenta responsabilizar a los sindicatos de no querer negociar, cuando quien no deja de poner obstáculos a la negociación es la Conselleria, que incluso está dejando como mentiroso al presidente de la Generalitat”.

Manifestación en la primera jornada de huelga educativa / José Manuel López

En el mismo sentido se manifiesta Javier González Zurita, de UGT-PV. "Es un proceso de negociación un poco extraño, la forma de negociar es tan dispersa que da la sensación de que no se quiere negociar", reconoce. Cree que el calendario de un tema al mes para la negociación "no es una forma de negociar si se quiere conseguir un acuerdo" y critica que en todo momento se les ha hablado de las dificultades para alcanzar un pacto pero hasta hace menos de una semana no se puso sobre la mesa ninguna propuesta salarial.

"Esperaba que la consellera pilotara la negociación"

Añade que la propuesta retributiva llegó "a requerimiento de la presión que se hizo en el Palau de la Generalitat en una concentración" de todos los sindicatos. Antes de sentarse en esa última mesa negociadora, González se mostraba esperanzado. Al salir, decepcionado. "Esperaba que la consellera pilotara la negociación", dice. No ha visto un conseller que no lo hiciera en sus décadas como sindicalista. Menciona que otros compañeros de partido de Ortí que tuvieron cargos en Educación como Máximo Caturla o Alejandro Font de Mora negociaron "no de forma tan desorganizada como ahora". "Teníamos que estar ya convocados como comité de huelga a una reunión para tratar de los temas importantes", concluye.

Desde CCOO-PV, por su parte, Xelo Valls ha clarificado que “reuniones en materia de negociación de la plataforma sindical ha habido una y media: cuando la consellera nos dijo, en primer lugar, que no había dinero, y cuando nos han dicho que eran 75 euros. Del resto de temas no se ha hecho ninguna propuesta”.

“Otra cuestión que ha dicho McEvoy es que se sentarán a negociar cuando no haya ruido y que se desconvoque la huelga; de toda la vida, en materia de negociación, en todas las empresas se sabe que primero se hace la oferta y, si la oferta es satisfactoria, se desconvocan las movilizaciones. A la inversa, nunca”, ha añadido.

Y, sobre los servicios mínimos, ha clarificado que se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, “que tarda en torno a dos o tres años en resolverse, y que llevaba la petición adjunta de suspensión cautelar”. “El Tribunal Superior de Justicia, en su Sala Cuarta, ha dictaminado que no procedía la suspensión cautelar, pero el asunto se juzgará cuando este recurso tenga su sentencia, en el plazo que sea, que evidentemente no será de aplicación ahora, pero sí será de aplicación para futuras situaciones en el momento en que la sentencia esté dictada”, añade.

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McEvoy no se refirió de forma directa al CSIF porque tanto este sindicato como ANPE se quedaron en la negociación aunque rechazaron la propuesta salarial. "CSIF no se ha levantado de ninguna mesa de negociación, porque tiene en su ADN el diálogo y su carácter independiente para negociar con las diferentes administraciones siempre velando por el interés de los trabajadores", aseguran desde el sindicato. Y añaden que esperan "una propuesta realista por parte de Conselleria para abordar las negocaciones".