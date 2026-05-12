Último baile de la investigación de la dana en las Corts a ritmo de reproches

En 2020, Netflix estrenó 'The last dance', la serie-documental donde se narraba el camino de los Chicago Bulls de Michael Jordan hasta su sexto anillo de la NBA en la que sería la despedida de aquel mítico equipo. La emoción con la que se repasa aquella temporada y la carrera de Jordan, protagonista de la producción, no ha estado presente en el último baile de la investigación de la dana en las Corts, donde el ritmo no lo han marcado ni las revelaciones ni las novedades ni los propósitos de enmienda, sino la melodía de las críticas cruzadas, algo por otra parte habitual en los diez meses de trabajos de este organismo. Por no haber, no ha habido ni sensación de nostalgia.

Sea por el sistema elegido de intervenciones alejado de los interrogatorios de Congreso y Senado, el férreo control de PP y Vox en la elección de los comparecientes, la demora que han ido impregnando ambos partidos a cada sesión o las ausencias del Gobierno central al justificar que no está dentro de las competencias del parlamento valenciano fiscalizar su labor, la comisión ha quedado vista para sentencia sin que haya dejado grandes titulares ni primicias por parte de quienes han ido pasando y respondiendo a las preguntas de los representantes del pueblo valenciano.

El último en hacerlo ha sido Jorge Blanco. Director general de Calidad y Educación Ambiental dentro de la Conselleria de Medio Ambiente desde julio de 2023, tiene entre sus funciones la gestión de los residuos, materia en la que es experto, con experiencia previa en Vaersa o la Diputación de Alicante, y a la que se ha circunscrito en sus explicaciones ante la cámara autonómica. "Atender las necesidades de los municipios y dar soluciones allí donde había problemas", ha citado como "breve resumen" de lo hecho desde su cargo tras citar datos sobre toneladas de estos desechos empujados por el barro retirados tras la dana y los millones de euros destinados a contratos de emergencia sin entrar en las preguntas de la izquierda.

Carpeta con los documentos sobre la comisión de la dana, este lunes en las Corts. / Rober Solsona / Europa Press

"No es casualidad que dejen los residuos y el fango para la última comparecencia", ha ironizado la diputada de Compromís, Paula Espinosa, tras la primera intervención de Blanco. Para ese momento las declaraciones de los parlamentarios no estaban tanto en tratar de rascar algún punto de información extra sino en lanzar las últimas diatribas sobre la comisión que toca a su fin. "No ha servido para nada", ha lamentado Mercedes Caballero, del PSPV, mientras José Ramón González de Zárate, del PP, destacaba que al menos ha ido a "dar la cara" frente al "portazo" de los miembros del Gobierno central.

La que era la última intervención ha rimado perfectamente con las hechas horas antes por los portavoces titulares de la comisión haciendo balance de la misma. Decepción, engaño, día triste, tratar de esconder la verdad o insulto a las víctimas, ha sido la sensación trasladada por el síndic del PSPV, José Muñoz, y la adjunta de Compromís, Isaura Navarro. Críticas hacia los representantes de los organismos estatales por sus ausencias y reproche al "teatro" de la izquierda han sido el escudo de PP y Vox que han llamado a "ponerse a trabajar" para conseguir "el mejor dictamen".

Gritos finales

Este deberá debatirse el próximo 27 de mayo en la que será la última convocatoria de una comisión que se ha reunido una docena de veces. De hecho, la comisión ha aprobado este lunes la hoja de ruta que seguirán los representantes de la misma para llegar a ese día, no sin bronca previa, ante un intento del PP de incorporar una votación que rechazase la prórroga de los trabajos de la investigación, algo que no ha ocurrido, tras varios gritos, al no haber "unanimidad". Sí que ha quedado establecido que a final de semana se presenten las primeras conclusiones por parte de los grupos.

Antes de Blanco, la votación y el enésimo choque, el principal foco estaba en quien no ha ido: el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel, quien ya había comunicado que no acudiría alegando el dictamen del Consejo de Estado sobre las competencias de las Corts. Su ausencia ha descafeinado todavía más la convocatoria más allá del simbolismo de la última fecha y ni las intervenciones del comisionado de la Generalitat para la recuperación, Raúl Mérida, ni de David Gutiérrez, de la Confederación Española de la Policía Nacional, con críticas duras hacia el Gobierno central por su "presión" en la reconstrucción (según Mérida) o por dejar "solos" a los valencianos los días siguientes al 29 (según Gutiérrez) han conseguido activar.

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Mérida y Gutiérrez hablaron donde no lo harán ni la cúpula de Emergencias de la Generalitat, como la exconsellera Salomé Pradas o el funcionario de más alto rango, Jorge Suárez, ni miembros de entidades estatales en el Cecopi como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el presidente de la CHJ, Miguel Polo; sin embargo, de ellos se incluirán las transcripciones de sus pasos por el Congreso y el Senado, cámaras a más de 350 kilómetros de la zona cero donde la investigación continuará sin que en las Corts haya sensación de nostalgia (solo enfado, resignación o satisfacción) por el cierre de la suya.