'Por Ti Mujer' refuerza la atención integral a mujeres migrantes y víctimas de violencia de género en València

La asociación Por Ti Mujer desarrolla en Valencia un programa de atención integral dirigido a mujeres migrantes y víctimas de violencia de género en situación o riesgo de exclusión social, gracias al impulso de la Fundación “la Caixa”, con una ayuda de 30.000 euros, del que en 2025 se beneficiaron un total de 1.292 mujeres, gracias también a la ayuda de la Generalitat Valenciana.

Ana Muñoz, coordinadora de Proyectos, explica que el programa Centro de Atención Integral a Mujeres Migrantes y Víctimas de Violencia de Género «busca acompañar procesos de recuperación, autonomía e inclusión social de mujeres que muchas veces enfrentan barreras administrativas, económicas y sociales muy complejas». Para ello, desarrollan un servicio integral de acogida y acompañamiento que incluye orientación socioadministrativa, asesoramiento jurídico especializado en extranjería y violencia de género, atención psicológica individual y espacios grupales de apoyo psicosocial entre mujeres.

Una de las actividades al aire libre llevadas a cabo por la asociación Por Ti Mujer. / Por Ti Mujer

Además, realizan acciones formativas orientadas a favorecer la autonomía personal y social, así como coordinación y trabajo en red con recursos públicos y entidades sociales para facilitar el acceso efectivo a derechos y recursos de protección.

Espacios seguros y de confianza

«Uno de los aspectos más importantes del proyecto es precisamente generar espacios seguros y de confianza para mujeres que llegan atravesando situaciones de violencia, precariedad, aislamiento o una gran inseguridad administrativa y emocional. Intentamos que la atención sea cercana, humana y no revictimizadora, evitando que las mujeres tengan que repetir continuamente experiencias traumáticas o enfrentarse a procesos de atención despersonalizados», expresa Muñoz.

«También trabajamos de manera transversal desde la interculturalidad y la interseccionalidad, entendiendo que las experiencias migratorias, culturales y sociales atraviesan profundamente la manera en que las mujeres viven la violencia, el acceso a derechos o los procesos de inclusión social», añade. Así, en Por Ti Mujer la atención no se limita a responder una demanda puntual, sino que busca abordar realidades complejas que afectan simultáneamente distintas dimensiones de la vida de las mujeres.