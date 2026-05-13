Baldoví se lanza a la disputa en la izquierda apelando a los "votantes decepcionados" del PSPV

A simple vista, la vestimenta ha sido la habitual que luce en su rutina como síndic de las Corts: chaqueta gris sobre camisa blanca y pantalones oscuros; sin embargo, este martes, mientras ha intervenido en el Fórum Europa de Tribuna Mediterránea, Joan Baldoví se ha puesto el traje de candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, para el que todavía no ha sido oficializado por la coalición (o la confluencia que pueda surgir), pero con el que ha empezado la carrera hacia las urnas fijándose ya como objetivo asumir los votantes "decepcionados" con el PSPV y aspirando, por qué no, a "ganar las elecciones y gobernar".

No hay disparo al aire que marque el inicio de la travesía hacia las urnas más allá del periodo oficial de campaña, pero como el camino es largo, Baldoví ha hecho de su paso por la conferencia celebrada en el Hotel de Las Arenas el arranque de su andadura, una puesta de largo sin el aval todavía de Compromís ("cada cosa tiene su tiempo", recordó después una de las referentes de Iniciativa, la otra pata de los valencianistas) y que ya tiene miradas hacia afuera. En concreto, hacia sus costados, tanto a izquierda como especialmente hacia el espacio más moderado, dirigiendo sus apelaciones a los "votantes decepcionados con el Partido Socialista".

Dentro de esa batalla por el flanco progresista, y que llega tres días después del llamamiento de Diana Morant a la movilización con 100.000 activistas en el Comité Nacional del PSPV, Baldoví ha tratado de exhibir un perfil de gobierno. Para ello, primero, ha expuesto medidas concretas en materia económica, punto habitualmente más flojo de la izquierda alternativa, con representantes del empresariado como Vicente Lafuente o José Vicente Morata entre el público y proponiendo aacciones por la "reindustrialización" o incluso por crear una "Escuela pública de negocios". Eso sí, ha advertido que a quienes tengan "rentas más altas" o grandes patrimonios tendrán que pagar más impuestos.

Joan Baldoví interviene en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, este martes. / Germán Caballero

Pero si en algo ha entrado directamente al tú a tú con los socialistas (además de dejar alguna pulla como que los de Madrid "también fallaron" en la dana) ha sido en vivienda, un punto en el que ha explicado que Compromís puede acabar atrayendo a los votantes "decepcionados" con el Partido Socialista, a quien también le ha afeado algunos casos de corrupción. En este sentido, y tras admitir que no hay "una solución mágica", el dirigente valencianista ha expuesto su propio recetario con acciones como construir más vivienda pública protegida, limitar el precio del alquiler o una ley para prohibir los pisos turísticos en aquellas ciudades que lo pidan.

La cita de propuestas ha encorajado a Baldoví que le ha hecho exhibir capacidad para "aspirar a ganar las elecciones, a gobernar y a ser el próximo 'president' de la Generalitat". "Tenemos programa, compromisos, propuestas y la excepción valenciana, aquí el votante decepcionado con el Partido Socialista, por la corrupción o la vivienda, tiene alternativa y un nombre: Compromís, y no se quedará en casa", ha explicado, con el síndic del PSPV, José Muñoz, entre el público y refiriéndose a Diana Morant como "una gran vicepresidenta".

"Magnífico vicepresidente"

La referencia ha tenido respuesta minutos después desde las Corts del propio Muñoz. "Baldoví sería un magnífico vicepresidente", ha indicado tras reírse. Así, ha admitido que le ha "gustado" su discurso, aunque no tanto la referencia a los votantes decepcionados de los socialistas que, ha indicado, "no hay tantos". La relación es positiva, fluida, como ha demostrado su presencia en la conferencia, pero por si acaso, el síndic del PSPV ha tratado de limitar el espacio de los valencianistas no tanto a un competidor sino a un complemento para sumar.

En esta línea, Muñoz ha apelado a que Compromís logre una "propuesta unitaria" dentro del flanco a la izquierda del PSPV y que, con ello, consiga "movilizar al electorado que sí que les votaron en 2015 y que se quedaron en casa en 2023". "Ahí tiene potencial", ha indicado. El diagnóstico de ambos síndics no va tan lejos, visto que el temor de las dos formaciones es la abstención, si bien, no dejan de ser rivales por un porcentaje nada desdeñable de votantes.

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A esta unidad de las izquierdas también había hecho mención el propio Baldoví dentro de esa capacidad de atraer y movilizar al electorado "decepcionado" con los socialistas. El candidatable de los valencianistas ha visto con buenos ojos una lista de las formaciones progresistas como Podem o EU, no obstante, ha indicado citando a Gabriel Rufián y reivindicando la implantación territorial que Compromís ha de ser "el pal de paller", algo así como el mástil, el eje central. "Podemos ser quien recoja todas las sensibilidades y ayudar al cambio político", ha sentenciado.