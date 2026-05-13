Baño creó una empresa fantasma y subcontrató con otra mercantil para quedarse con la gestión de los bono comercio

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, creó como responsable de la federación del pequeño comercio de la provincia (Facpyme) una empresa fantasma que los investigadores sostienen que tenía el único objeto de hacerse con la gestión de los bono comercio y de ahí desviar el dinero a la federación dado que esta no podía prestar unos servicios que al final se acabaron subcontratando con una mercantil radicada en León, una empresa que se publicita como especialista en creación y desarrollo de software de gestión para empresas.

Facpyme firmó convenios con 16 ayuntamientos en la campaña de 2022 y con 18 en la de 2023, lo que le habría reportado unas ganancias de más de 800.000 euros, según la investigación. Y lo hizo a sabiendas de que no tenía capacidad para realizar esa tarea, lo que admitió el propio Baño en un documento que obra en la causa penal y que la federación presentó en la Agencia Valenciana Antifraude (AVA).

A raíz de una denuncia anónima, la agencia inició en abril de 2024 la investigación de una operativa que ahora se encuentra en manos del magistrado de Alicante Francisco Javier de la Torre, tras la denuncia interpuesta por los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia Pablo Romero y Fran Marco.

Unos hechos por los que Baño, único investigado de momento en este proceso, fue detenido a mediados del pasado marzo por los delitos de fraude de subvenciones y falsedad antes de procederse al registro de la sede de Facpyme, de donde agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría provincial se llevaron abundante documentación que ahora está siendo analizada. El dirigente cameral quedó en libertad con cargos el mismo día del arresto tras negarse a prestar declaración.

Omisiones

La investigación hace hincapié en que pese a saber que no era su objeto social ni entraba en sus fines, la patronal del pequeño y mediano comercio que preside Baño firmó decenas de convenios con los ayuntamientos sin hacer mención a este hecho y omitiendo su intención, una vez rubricados, de encargar la tarea a la mercantil creada por el también presidente de la Cámara.

De hecho, en el documento remitido a la AVA, el empresario manifiesta que “al detectarse este aspecto (la imposibilidad de Facpyme de prestar el servicio) y en aras de evitar incumplimientos estatutarios, se decidió la constitución de la mercantil Nexo Retail Alicante S.L., que sí incluía en su objeto social las tareas administrativas que estos programas necesitan”.

La empresa, antes que el programa

Baño creó la sociedad el 13 de julio de 2022, poco antes de que la Diputación lanzara el programa para incentivar el consumo local tras la pandemia, una de las iniciativas estrella de Carlos Mazón, quien entonces presidía la Corporación provincial y cuyas buenas relaciones con el presidente de la Cámara, donde el exjefe del Consell conserva su plaza de director gerente, están fuera de toda duda.

Baño figuraba como administrador único y Facpyme era su único socio. Tras desvelarse que la tramitación de los bonos estaba siendo investigada, se cambió el órgano de gestión. Baño pasó de administrador único a formar parte de un consejo de administración con tres administradores solidarios: él; Vicente Armengol, representante del colectivo de comerciantes de Alicante; y José Antonio López Vizcaíno, del Gremio de Libreros.

"Meros apuntes contables"

De las pesquisas realizadas hasta el momento se desprende que las facturas emitidas por la sociedad no responden a una relación real, sino a un mero apunte contable, sin respaldo económico, con el único fin de poder facturar a través de la empresa servicios prestados por Facpyme o subcontratados por la federación dado que esta no podía realizarlos, como ocurrió con la mercantil de León, que fue la que ejecutó los trabajos que precisaban los ayuntamientos para poner en marcha las campañas de los bonos.

Sobrecostes de más del 100 %

Para los investigadores, la firma de esos convenios por parte de la federación que preside Baño lo serían en “fraude de ley” por carecer de las necesarias condiciones de solvencia y eficacia. Eso además de ocultar que el servicio no lo iba a prestar Facpyme sino otra mercantil, Nexo, que carecía de medios materiales y humanos así como de conocimientos y experiencia para hacerlo. De hecho, durante el tiempo que se desarrollaron las campañas que están bajo la lupa de la Justicia, no contaba con ningún trabajador asalariado, según la investigación.

El juez investiga también si, como publicó INFORMACIÓN, la mercantil engordaba las facturas que por sus prestaciones emitía la empresa de León y que después, en nombre de Nexo, Facpyme pasaba al cobro a los ayuntamientos. En la causa hay documentos en los que se detallan sobrecostes de hasta más del 100 %.

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El mismo día del registro de en Facpyme y de la detención de Baño, el instructor ordenó el bloqueo de una cuenta de Nexo Retail con algo más de 100.000 euros de saldo. La mercantil declaró unas ganancias de 770.369 euros entre 2022 y 2024 con una facturación de solo 1.262.270 euros, lo que supone que transformó en beneficios el 60% de lo que ingresó pese a no tener medios, personal ni sede. Solo una dirección postal en un centro de negocios a afecto de notificaciones.