Cerca de 300 tutelados de la Generalitat esperan plaza "urgente" en una residencia

La Conselleria de Servicios Sociales carece de centros donde ingresar a cerca de 300 personas que dependen del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass) y necesitan plaza en una residencia de forma urgente. El caso de Teresa Aragó, que espera el ingreso de su hijo en un centro tras ceder la tutela por las frecuentes agresiones que sufre desde hace unos años, no es la exepción. Según ha podido saber este diario, hay cerca de 300 personas en una situación similar, es decir, a la espera de un ingreso urgente, pero sin plaza.

Es más, a finales del pasado mes de abril, desde el Ivass, bajo la dirección de Maria José Rico, anunciaron la creación de un equipo que tiene por objetivo "detectar necesidades emergentes y reforzar la planificación desde una perspectiva centrada en la persona". Sin embargo, los centros del Ivass están completos y la Conselleria de Servicios Sociales también carece de plazas y residencias donde ingresar a estas personas.

Actualmente, el Ivass presta apoyo a más de 5.090 personas adultas sujetas a medidas judiciales de apoyo a través del servicio SAPEMA (Servicio de Atención a Personas con Medidas Judiciales de Apoyo), con una estructura organizada en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

De los más de 5.000 tutelados, 3.126 presentan algún tipo de enfermedad mental

Del total de personas atendidas, 3.126 presentan algún tipo de enfermedad mental, 1.331 son mayores de 65 años y 633 tienen discapacidad intelectual. En cuanto a los recursos, 3.456 personas residen en centros residenciales, 470 en viviendas tuteladas, 143 en acogimiento y 94 en centros penitenciarios. Además, se realiza un seguimiento continuado de 841 personas que permanecen en sus propios domicilios.

Además, entre otros datos destaca:

Por provincias: 3.118 en Valencia, 1.399 en Alicante, 573 en Castellón.

3.118 en Valencia, 1.399 en Alicante, 573 en Castellón. Por titularidad: 2.242 plazas privadas y 1.636 públicas.

2.242 plazas privadas y 1.636 públicas. Por medida de apoyo: 75 % curatela representativa (3.838 personas), 16 % curatela asistencial (812), 9 % medidas cautelares.

Un sistema saturado

El sistema, sin embargo, está saturado. Por ello, y en aras de reordenar los recuross, el IVASS está llevando a cabo una revisión individualizada de los expedientes de las personas sujetas a medidas judiciales de apoyo, en cumplimiento de la Ley 8/2021, para garantizar que cada persona cuente con la medida de apoyo más adecuada, según informaron fuentes de Servicios Sociales el pasado mes de febrero.

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"Este proceso permite adaptar los recursos a las necesidades reales de cada persona y, cuando es posible, reducir la intensidad de los apoyos, favoreciendo su autonomía personal y su integración social y laboral", explicó en ese momento la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat.