Desahucio en València: Una familia con cuatro hijas, derivados a un albergue para personas sin hogar

Quedarse sin vivienda es un precipicio al que se acaban de asomar cuatro jóvenes, de 24, 21, 16 y 13 años. Ellas, que esconden su realidad a las personas con las que comparten clase y rutinas, no saben bien cómo afrontar que sus cosas están ahora en un trastero y que esta noche dormirán en un albergue previsto para que pernocten personas sin hogar.

Esta mañana ellas también se han quedado en lo que los servicios municipales denominan "situación de calle". El juzgado ha ejecutado el desahucio previsto y así una familia se ha quedado en la calle para que un fondo buitre haga en esa vivienda lo que considere: la mantenga cerrada, la transforme en vivienda turística, la venda o la alquile a un precio que ya supera en València capital los 1.000 euros. "Los fondos buitre especulan con la vivienda y dejan a las familias en la calle, que ya no tienen ni la protección del escudo social", protestan desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València y desde Psicólogos sin fronteras.

""Los fondos buitre especulan con la vivienda y dejan a las familias en la calle", recalcan desde la PAH

Sonia, de 52 años, y Vital de 65 años, no han podido evitar el desahucio de una vivienda a la que accedieron gracias a un alquiler social por el que pagaban 100 euros. Podrían pagar hasta 300. Sin contrato de trabajo ni nóminas saben que nadie les va a alquilar una vivienda. Y esa es la única ayuda que le ofrecen desde el Ayuntamiento de València: si consiguen un alquiler, les ayudan a pagar la cuota. Sin embargo, la familia sabe que eso es una quimera. "La única vez que conseguimos un alquiler fue gracias a un mediador del banco, que tramitó el alquiler social. ¿Quién nos va a alquilar a nosotros un piso, sin nómina y con cuatro hijas? Saben que es imposible y por eso nos dice que si lo conseguimos, nos ayudan", explica la pareja, desesperada al ver la situación a la que se enfrentan.

La familia es desalojada del piso, propiedad de un fondo buitre. / JM LOPEZ / LEV

Las cuatro hijas de Sonia y Vital tiene un futuro que se tambalea sin un hogar. La mayor estudia Psicología; la segunda, cocina; la tercera cursa Primero de Bachillerato y la pequeña estudia Segundo de la ESO. "Es que no me imagino cómo vamos a vivir en un albergue los seis. Esa es la ayuda que nos da el ayuntamiento: una semana en un albergue municipal que está en El Carmen. Las cosas de las niñas las hemos metido en un trastero", explica Sonia con tristeza.

"A nosotros nadie nos va a alquilar un piso"

"Lo que necesitamos es que nos ayuden a encontrar un piso porque a nosotros nadie nos va a alquilar. Esa es la realidad. Hemos vivido en habitaciones cuando las nenas eran pequeñas. Yo las veo estudiar y sé lo que se esfuerzan pero a ellas ya les cortan las alas. Sin una vivienda, sin un hogar... De verdad que no sabemos cómo vamos a vivir en un albergue. Nos dan un plazo de una semana. ¿Y después?", pregunta la mujer.

Noticias relacionadas

"Nos dan una semana en un albergue ¿y luego?", pregunta la madre

Desde la PAH lamentan la ausencia de herramientas para defender a familias como la de Sonia y Vital, mientras se permite al "capital más atroz que especule con la vivienda". "El problema de los desahucios se entenderá cuando se expulse a los vecinos de los pueblos y ciudades por precios imposibles al haber perdido el decreto del alquiler y el de los desahucios. Este es un problema de todos porque expulsan a las familias que consiguieron un alquiler social para duplicar y triplicar el precio. La sociedad valenciana se tiene que posicionar con este tema", explican desde la PAH.