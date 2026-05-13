Descontrol en las bolsas urgentes de bomberos: notas en pósits, listas ocultas y baile de criterios

Hace semanas que es un hervidero. Cientos de mensajes se agolpan, uno tras otro, en un grupo con más de 230 personas. Son aspirantes a bombero forestal en la empresa pública de emergencias de la Generalitat Valenciana, la SGISE, y llevan semanas inmersos en un vaivén de criterios, cambios de notas, falta de respuestas y, en consecuencia, incertidumbre, mucha incertidumbre ante un proceso que denuncian oscuro e irregular.

Al tener todavía en fase embrionaria la Oferta Pública de Empleo (OPE), que puede tardar meses o años en resolverse, la compañía, dependiente de la Conselleria de Emergencias que dirige Juan Carlos Valderrama, acudió a la convocatoria de una bolsa urgente para suplir la falta de efectivos en plena implantación del tercer turno y a las puertas de la temporada de incendios, como publicó Levante-EMV. El apremio por tener efectivos disponibles cuanto antes y un descontrol constatado en la baremación y selección de candidatos, denunciado por aspirantes y algún sindicato como CCOO, han puesto en cuestión el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir cualquier proceso de este tipo. De hecho, ya se han interpuesto las primeras quejas a instancias superiores.

Aspirantes denuncian que han empezado los cursos de formación pese a no haber listados definitivos ante los que reclamar: "La opacidad es surrealista".

"La opacidad es surrealista", cuenta uno de los afectados, al que llamaremos Ernesto. Pide anonimato ante posibles represalias. Quizá lo más grave de su denuncia es que la empresa ya ha empezado a impartir el curso de iniciación a candidatos sin que se hayan publicado siquiera las listas con las baremaciones definitivas. La comisión de seguimiento seguía este lunes revisando las baremaciones de parte de los candidatos.

Por el momento, se han colgado hasta tres listados provisionales y parciales. El último con apenas 120 candidatos que habrían superado los 45 puntos donde se reconoce que se siguen verificando puntuaciones de los casi 3.300 aspirantes que se han presentado. Un documento, por cierto, sin firma de ningún funcionario ni responsable de la compañía. "Lo lógico sería publicar una lista provisional con todos los aspirantes baremados, dejar un período de alegaciones y sacar una lista definitiva para empezar a llamar por orden para realizar el curso, pero nada de esto se está dando así", asegura el afectado, quien critica que ya se han llevado a cabo dos ediciones del curso de iniciación. Algo que confirman dos representantes sindicales.

El baile determinante en los méritos

Además, apunta a que el diseño de las bases favorece la arbitrariedad porque "no han definido exactamente qué cursos cuentan y cuáles no", por lo que la comisión de seguimiento podía, a su juicio, "puntuar a cada aspirante lo que le convenga". Las bases engloban cursos de "centros u organismos oficiales, orientados directamente al desempeño de funciones en el cuerpo", pero hay casos en los que un mismo curso se ha contado para un aspirante y no para otro.

Es el caso de Adrián, otro nombre en clave. "Los mismos cursos y realizados en el mismo lapso de tiempo, a un compañero le ha contado y a mí no", lamenta en conversación con este periódico. Otro candidato critica que no se han valorado cursos sobre incendios impartidos por Labora, la agencia de empleo de la Generalitat Valenciana. "¿Si un curso así no vale para acceder a bombero forestal en la Comunitat Valenciana, para dónde sirve?", se pregunta. Podría ser anecdótico si no fuera porque la formación cuenta hasta 40 puntos de 100. Puede ser determinante para decidir si un candidato entra o se queda fuera.

"Para colmo no hay forma de reclamar nada, si llamas al teléfono no lo cogen y si te presentas en oficinas dicen que no atienden sin cita" Uno de los afectados

A muchos les gustaría alegar pero durante semanas han sido en vano sus intentos a través del correo electrónico que ofreció la empresa. "Estuve cuatro días mandando tres correos diarios", expone un afectado. "Llevo cinco correos y no responden", lamenta otro. Ernesto parece harto: "Para colmo no hay forma de reclamar nada, si llamas al teléfono no lo cogen y si te presentas en oficinas dicen que no atienden sin cita pese a no haber forma de que te la den". En la puerta de la sede de la compañía pública, en Paterna, figura desde hace días un cartel que más que informar, sentencia: "Edificio sin atención al público".

Notas "de viva voz" o en formato pósit

Otros sí han conseguido que la comisión de seguimiento de las bolsas atienda las reclamaciones sobre sus baremaciones, aunque de aquella manera. "Me han puntuado tres veces y con tres valoraciones diferentes", explica Rafa -también bajo condición de anonimato-, según el cual en una ocasión le dijeron la nota "de viva voz". "La última vez, les solicité un justificante y no lo están haciendo", insiste. Hay un aspirante que cuenta que, tras entregar su documentación, le escribieron su nota en un pósit. "Esta es tu puntuación", asegura que le dijeron sin mayor explicación ni desglose.

Desde la Conselleria de Emergencias se limitan a recordar que "cualquier cuestión relativa a las baremaciones" se está resolviendo en la comisión de seguimiento, compuesta por la compañía pública y cuatro de los cinco sindicatos. El sindicato CCOO es el que ha sido más beligerante hasta el punto de que, desde el principio, abandonó la mesa denunciando que el sistema se había construido "sin rigor técnico y sin garantías" y adelantando que iba a generar "problemas graves". Su delegado sindical Juan Carlos Villanueva lleva semanas denunciando la situación. "Hoy, con las constantes reclamaciones de los aspirantes, queda demostrado que nuestras advertencias eran fundadas", señala una de sus comunicaciones internas.

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Pero incluso sindicatos que avalaron el proceso en un principio, ya han empezado a cuestionarlo. Toni Aroca, representante del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) confirma que se podrían estar "vulnerando todos los criterios de legalidad" porque "la empresa tiene prisas para completar los cursos de formación y poner en marcha el tercer turno". Por ello, denuncia que se han publicado listados provisionales "sin validación de la comisión de seguimiento" y que se han hecho ya llamamientos para completar cursos. "Manifestamos nuestra discrepancia y preocupación", asegura, para añadir que ya se ha "paralizado todo" para dar respuesta a las alegaciones pendientes y hacer las cosas "con garantías". Sin embargo, sobre aquellos que ya han emprendido su acceso sin haberse finalizado el proceso de valoración, nadie ha dicho qué va a pasar.