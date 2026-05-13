Educación convoca a los sindicatos a una nueva reunión este jueves para abordar una "propuesta integral"

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha convocado a los sindicatos docentes a una nueva reunión este jueves para presentarles una "propuesta integral" con medidas de apoyo al profesorado de la Comunitat Valenciana.

La consellera Carmen Ortí ha reclamado a las organizaciones sindicales que vuelvan a la mesa de negociación después del último desencuentro, cuando STEPV, CCOO y UGT abandonaron la reunión tras conocer la propuesta salarial planteadapor la Administración.

75 euros brutos mensuales

Aquella oferta contemplaba una subida de 75 euros brutos mensuales en 2029, una cantidad que provocó el rechazo de parte de la representación sindical. Los sindicatos que se levantaron de la mesa ya habían manifestado su intención de retomar la negociación y, de hecho, han convocado una concentración a las puertas de la Conselleria.

Según fuentes de Educación, la consellera “reitera su voluntad de diálogo y su deseo de avanzar hacia un acuerdo que beneficie a todo el sistema educativo de la Comunitat Valenciana”. En la convocatoria, el departamento autonómico asegura que presentará a los sindicatos una propuesta global con nuevas medidas dirigidas al profesorado.

JM López

Ortí, presente

A diferencia de reuniones anteriores, Carmen Ortí asistirá personalmente al encuentro. La consellera estará acompañada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y por todos los directores generales del departamento.

La reunión será presencial y se celebrará en la sede de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, situada en la avenida de Campanar de València, según han indicado fuentes sindicales.

Los representantes de los sindicatos estaban ya a las puertas de la Conselleria cuando han recibido el correo de convocatoria para este jueves. Marc Candela, coordinador de acción sindical del STEPV, considera que es "una buena notici" que vaya a estar la consellera con todo su equipo. "Esperamos que mañana vengan con una propuesta real y efectiva sobre todos los temas y con disposición para negociar. No solo hablar de retribuciones y de los famosos 75 euros en tres años, sino de toda la plataforma completa", dice. El objetivo es, añade, "poder iniciar realmente una negociación que, antes de que acabe el curso, nos permita que para el 1 de septiembre tengamos algún tipo de medida sobre todos los temas".

Docentes ante las puertas de Conselleria de Educación / José Manuel López

Eso sí, cree que ese posible avance se dará "gracias a toda la presión, toda la movilización de miles y miles de docentes, miles y miles de familias y del alumnado que han estado en las calles estos días". "Y con presión hay negociación", resume. Mientras, la huelga sigue en pie hasta que no haya "un resultado satisfactorio para el conjunto del profesorado, avalado por el profesorado". El calendario corre y los sindicatos cuentan con el fin de semana para, si es necesario, llevar a votación entre la afiliación o las asambleas de docentes la propuesta que les llegue de Conselleria. "Muy buena tiene que ser la oferta, y que la gente nos diga también que adelante con esa oferta, para que desconvocemos lo que tenemos preparado", advierte.

Coincide Xelo Valls, secretaria general de Educación de CCOO-PV. "La convocatoria de rueda de prensa que teníamos hecha para hoy era para comunicar que estábamos dispuestas a la negociación. Hemos enviado también por escrito una notificación al secretario autonómico diciéndole nuestra disposición a negociar", ha explicado.

"Ha llegado el momento de encontrar una solución"

Sobre el contenido de la propuesta de este jueves, de momento, desconfía. "No hay ningún documento. En el correo de convocatoria, única y exclusivamente, está la cita, pero no hay ningún documento. No sabemos cuál es la propuesta que van a hacernos", ha resumido. Además, ha reprochado que el secretario autonómico McEvoy insinuara que la desconvocatoria de la huelga sería un gesto que ayudaría a la negociación. "No. La negociación, en todas partes, funciona al contrario. Primero una oferta, una oferta que será valorada para ver si es o no satisfactoria, y después, en todo caso, se desconvocan las movilizaciones, pero no al revés", ha dicho.

Docentes ante las puertas de la Conselleria de Educación / José Manuel López

En cuanto a Maite Tarazona, de UGT-PV Educación, cree que "ha llegado el momento de encontrar una solución". "Queremos que la consellera sea consciente del esfuerzo que está haciendo el profesorado para llegar a unas soluciones", ha dicho. También se ha referido a la disparidad entre las cifras de seguimiento ofrecidas por la Conselleria y por los sindicatos. "El seguimiento se ve en las calles, se ve en la manifestación, se ve en el ambiente. Es decir, todos los compañeros y compañeras de los centros están volcados en hacer fuerza para que esto salga muy bien", ha considerado Tarazona.

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Y ha mencionado la reciente subida salarial a los inspectores, cuerpo al que pertenece la consellera Ortí. "Nosotros damos por hecho que los inspectores e inspectoras valoran su trabajo y consideran que deben tener una subida salarial. Pero es que tenemos a más de 70.000 docentes en una situación muy inferior a la del resto del Estado, así que el resto del colectivo, que estamos a pie de aula constantemente todos los días, también debemos tener voz y debemos poder recibir también esa parte", ha concluido.