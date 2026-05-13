La huelga de profesores llega al comité del PP y el partido abordará el conflicto con sus alcaldes y portavoces

Es una imagen poderosa y ha llegado a las portadas e informativos: decenas de miles de profesores marchando por València y el restos de grandes capitales valencianas, una marea verde, sumada a un seguimiento masivo de una huelga indefinida como no se veía en cuatro décadas en la educación valenciana, con el consenso de todos los sindicatos (también los conservadores) y el apoyo de las familias a través de la federación de AMPAS.

El asunto preocupa en el seno del PPCV. Se reconoce en privado y se evidencia en público. Este lunes, en la jornada de la huelga, la dirección provincial de los populares en València abordó el asunto en la reunión mensual ordinaria de su comité ejecutivo. Pese al trasiego de la jornada, la consellera Carmen Ortí se acercó al encuentro de partido de un órgano al que pertenece por estatutos, como el resto de consellers de la provincia de Valencia (José Díez, Susana Camarero, Nuria Martínez y Juan Carlos Valderrama), que no acudieron.

La huelga no estaba en el orden del día, que era más bien escueto, pero de forma espontánea se dio la palabra a la consellera, en un acto donde tres personas tomaron la palabra para abordar este tema, incluso uno que es maestro. La responsable de Educación recibió públicamente el apoyo del partido. Hubo incluso un aplauso, un pequeño cierre de filas. Se respaldó a Ortí, sí, pero también se asumió la complejidad para el partido de un conflicto de este calibre. El partido ha convocado para este jueves una reunión telemática a nivel autonómico con sus alcaldes y portavoces para explicar la situación, las razones y los argumentarios. El PP busca hacer pedagogía con un asunto de potencial explosivo para el Consell precisamente cuando se está lanzando la candidatura del president para 2027.

Ortí fue breve en su intervención. No abundó en argumentos que se tratarán en esa reunión. Pero sí mostró preocupación y sensibilidad con los alumnos de segundo de Bachillerato, y especialmente con los profesores, una figura que pide al partido que no demonice. Se quiere evitar encender más aún los ánimos del colectivo.

En público, el PP está cerrando filas con la consellera, sobre todo después de que el propio president haya ido al choque con los sindicatos y los profesores al asegurar en las Corts que no tolerará "utilizar a los niños como un chantaje", como dijo en la última sesión de control. Este lunes, el PP volvió a mostrar su "plena confianza en la capacidad negociadora de la consellera y todo su equipo", frente a las peticiones de dimisión de la oposición por parte de PSPV y Compromís. "Es la misma conselleria que se ha reunido en 29 ocasiones con la mesa de negociación desde que ha comenzado el curso escolar, 29, un dato aplastante de la voluntad negociadora del Consell de Llorca", defendió el síndic del PP, Fernando Pastor.

“Cada vez que habla, sube el pan”, trasladaba un dirigente este martes

En privado, la percepción no es tan monolítica. Algunas fuentes del PP de Valencia reconocen la inquietud que hay en los grupos internos: “Que lo arreglen pronto porque es un colectivo grande y un conflicto así no es bueno para nadie”. Ha sido el primer gran conflicto (al margen de la dana) que vive el president Llorca, que apostó para esta cartera por una persona de la confianza de la alcaldesa María José Catalá.

Ortí es del gremio educativo, más técnica que política, y en el PP hay quien se pregunta si la conselleria no ha pecado de inexperiencia política ante un conflicto heredado del anterior equipo, y que en realidad se ha estado cociendo durante años. Pese a que la Generalitat, también durante el Botànic, rechazó aumentos salariales, “no puedes abstraerte del hecho de que todos los sindicatos y los padres están respaldando la protesta”. “Deberíamos replantearnos si se ha hecho bien o no”, señala un cargo presente en la reunión del lunes. Los alcaldes están transmitiendo su inquietud internamente. Son la primera puerta a la administración en sus municipios y reciben las preguntas de las familias y también de sus centros educativos.

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Aunque nadie lo ha verbalizado, ni probablemente lo hará, en privado se expresan dudas sobre la consellera. “Cada vez que habla, sube el pan”, trasladaba un dirigente este martes. No gustaron las explicaciones de la conselleria el lunes, señalando a uno de los sindicalistas y remitiendo a una reunión prevista para el 9 de junio, con la huelga indefinida en marcha. De hecho se citaba el precedente de Andalucía, cuando Moreno Bonilla cesó a la consejera de salud por la crisis de las mamografías y se apaciguó el conflicto.