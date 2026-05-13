Los municipalistas de Ens Uneix 'se citan' con Manuela Carmena en Nules

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena dio este martes una conferencia en l'Àgora Nules, un foro que organiza David García, alcalde de esta ciudad y al mismo tiempo presidente del proyecto Unión Municipalista que agrupa a los partidos independientes. Carmena reventó el aforo de la sala con sus reflexiones sobre el momento democrático actual.

Allí acudieron también miembros de Ens Uneix, socios de García, entre ellos la vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, a la que Carmena firmó su libro "La joven política".

Los municipalistas se sintieron complacidos por la reivindicación que hizo Carmena de las iniciativas legislativas populares (ILP) como mecanismo de participación democrática. Y lamentó que los partidos tradicionales les presten tan poca atención. Unión Municipalista acaba de llevar a las Corts una ILP para bajar el listón electoral.

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Nules está celebrando este tipo de encuentros donde se invita a personalidades de todo el espectro político pero ya retirados de la primera línea. Albert Rivera es uno de los que ha participado.