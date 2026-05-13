Once departamentos de la Universitat de València dan apoyo a la huelga de profesores

Once departamentos de la Universitat de València, de diferentes ámbitos, han mostrado su apoyo a la huelga indefinida de los docentes valencianos que, desde este lunes, está vaciando los centros de profesorado.

Lo han hecho en un escrito dirigido a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, en la que han hecho explícito “su apoyo a las reivindicaciones del profesorado”.

"Condiciones laborales dignas y retribuciones justas"

“Damos apoyo a su demanda de ratios adecuadas, de infraestructuras adecuadas y seguras, de condiciones laborales dignas y de retribuciones justas”, indican en el escrito, que está firmado por diversos responsables de los once departamentos. “Nos sumamos a defender una educación pública digna y de calidad”, reivindican.

Los departamentos que dan apoyo a este escrito incluyen el de Didáctica de la Educación Física, Artística y Musica, el de Educación Física y Deportiva, el de Didáctica y Organización Escolar y el de Filosofía. Además, firman el de Didáctica de la Lengua y la Literatura y el de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales.

Asimismo, se han sumado al apoyo a la huelga de docentes el departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, el de Didáctica de la Matemática y el de Educación Comparada e Historia de la Educación. También el de Sociología y Antropología Social, además del de Teoría de la Educación.

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Lo hacen en el mismo día en que Conselleria de Educación ha convocado a los sindicatos de docentes este jueves en una nueva reunión en la que aspiran a llegar a un "preacuerdo". Dicen que será una propuesta "integral", es decir, que es de esperar que se aborden varios o todos los puntos de la plataforma reivindicativa. Eso sí, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este miércoles que su gobierno está "dispuesto a atender todas las pretensiones" planteadas por los sindicatos educativos para poner fin a la huelga educativa. Entre ellas ha incluido la reivindicación salarial, si bien la ha relegado a un segundo escalón de importancia acogiéndose a las propias palabras de estos colectivos. "Si de verdad lo menos importante son los salarios, atendamos lo importante", ha señalado el jefe del Consell.