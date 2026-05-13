Ordenan la expulsión de un joven por carecer de "papeles" mientras tramita la regularización

Tiene certificado de padrón, tarjeta sanitaria y hasta número de la seguridad social. Lo que no tiene es NIE (el DNI para los extranjeros) ni permiso de residencia o trabajo, que es lo quiere conseguir con la regularización extraordinaria que ha iniciado el Gobierno y a la que se ha presentado porque cumple con todos los requisitos necesarios (incluida la ausencia de antecedentes penales) para formar parte de este proceso. Se llama Mounir Meziat y lleva más de dos años en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, mientras realizaba gestiones para reunir toda la documentación necesaria, la policía le pidió "los papeles", lo detuvo y los trasladó al Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia. Así, su detención llegó antes que sus "papeles", y si el Gobierno no rectifica su decisión este joven será deportado mañana a Marruecos. Y la movilización de las entidades sociales no se ha hecho esperar.

"Ha aportado abundante documentación acreditativa de arraigo social, laboral, sanitario y administrativo en España, así como acreditación de la reciente formalización de solicitud de regularización extraordinaria, concurriendo circunstancias plenamente incompatibles con una ejecución automática e inmediata de la expulsión", explica su abogado, Álvaro Vico.

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Con arraigo y sin antecedentes penales

Desde la Campaña por el Cierre de os CIES exigen la "libertad inmediata" de este joven "con arraigo y sin antecedentes penales". "El pasado 7 de mayo al guardia civil lo detuvo cuando iba a realizar trámites para su regularización. Lo pararon por perfil étnico-racial junto con otros amigos y fue trasladado a Benidorm donde el donde la policía solicitó que fuera admitido en el CIE de Zapadores. El juez lo ratificó sin tener en cuenta las raíces en este territorio", explican desde la entidad, tras exigirle a la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana "que cancele una orden que contradice el propósito del propio procedimiento de regularización".