PP y Vox preparan la pista en las Corts para los presupuestos sin debate sobre prioridad nacional

El avión, esto es, la propuesta concreta, con cifras, capítulos y programas, lo pilota el Consell, pero el lugar donde los presupuestos tienen que tramitarse y aprobarse es en las Corts y ahí, y viendo la sombra de la aeronave sobrevolar el espacio, PP y Vox han allanado el terreno ante su más que posible aterrizaje la próxima semana, quitando de en medio cualquier obstáculo que pudiera hacer trastabillear su entrada parlamentaria, desde los límites de pista hasta la desaparición de impedimentos físicos.

A efectos declarativos, la situación parecería estar donde estaba hace una semana: Vox admite "contactos" con el Ejecutivo autonómico mientras los 'populares' evidencian su deseo ("ojalá", dijo este martes su síndic, Fernando Pastor) a que se aprueben nuevas cuentas. Nada nuevo tras el paso dado por el propio 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control de las Corts. "Hemos aprobado presupuestos juntos todos los años y este lo volveremos a hacer", dijo el jueves en respuesta al portavoz de los voxistas, José María Llanos.

Ese guiño ha tenido continuidad no tanto en las palabras hacia afuera sino en los movimientos internos, en ir preparando el engranaje para que cuando los presupuestos lleguen a la cámara autonómica se puedan desarrollar sin grandes contratiempos. Y ahí uno de los principales escollos ha sido la reclamación de la "prioridad nacional" para las ayudas sociales, un concepto exigido por Vox que discrimina a las personas migrantes en esas prestaciones públicas y que se ha erigido en el gran logro de las negociaciones de la formación para las investiduras en Aragón y Extremadura.

Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, Vox ha preferido aparcar su debate. El asunto podría haber entrado en el pleno de la próxima semana (a diferencia de lo ocurrido en el anterior cuando no daba tiempo por plazos) porque la formación tiene una moción presentada para forzar al Consell a un posicionamiento al respecto, si bien, solo centrado en exigencias hacia el Gobierno central. No obstante, ni aún así, y en un momento donde los presupuestos podrían aproximar su llegada a la cámara autonómica, la formación ha optado por presentar otra medida, sobre los acuerdos comerciales de la UE con Sudáfrica.

El síndic de Vox, José María Llanos, pasa por delante de Llorca ante el debate en las Corts, este jueves. / José Cuéllar/Corts

Y eso que el propio síndic de Vox declaró este martes que la prioridad nacional es "prioritaria". Pero no lo suficiente como para debatirlo la próxima semana. "Ahora el ámbito es el municipal", ha justificado Llanos recordando que han presentado mociones contra la regularización en todos los ayuntamientos donde tiene representación e insistiendo en que se debatirá en la cámara autonómica "cuando lo consideremos". ¿Cuándo? De momento los voxistas prefieren esperar, quién sabe si a cuando el avance de los presupuestos obligue a más presiones.

"Habilitar julio"

Esa situación podría darse en las próximas semanas. La mirada está puesta incluso para que las cuentas lleguen a las Corts la próxima semana una vez pasadas las elecciones en Andalucía que se celebran este domingo y donde el PP se juega la mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla. El cierre de las votaciones del domingo supondrá el fin de un carrusel de comicios que comenzó en diciembre con Extremadura y que se han ido encadenando sumando a Aragón y Castilla y León por el camino.

Con esa travesía por las urnas a punto de acabar, el camino se despeja para unos presupuestos en la Comunitat Valenciana. Aunque en ese aterrizaje en las Corts, otro de los problemas a los que se podría enfrentar el proyecto financiero son los tiempos, "muy justos", según admitió el propio Llanos. Pero hasta con eso hay solución y si hasta hace nada los portavoces de ambos partidos rehuían de ese debate, tratando de no desvelar más cartas de las que tocaba, ahora ya admiten en público que lo más probable es que haya que ampliar los límites de pista del calendario más allá de julio.

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Ahora mismo, ese tope está fijado en el 3 de julio, día en el que se termina el actual periodo de sesiones y comenzarían las vacaciones de verano. No obstante, el síndic del PP (quien deberá pilotar la negociación una vez entren en las Corts) ya habla de que "probablemente" toque "habilitar" julio, citando hasta el "22, el 24 (de julio) o hasta más allá". "Los presupuestos están por encima de todo lo demás, es el documento más importante del año", expresó añadiendo su "intución" a que habrá cuentas próximamente. El terreno parece allanado para su aterrizaje en el parlamento valenciano.