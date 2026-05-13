"No queremos otro paripé": clamor de los profesores ante el Palau para pedir una negociación real

Clamor de los profesores ante el Palau de la Generalitat en el tercer día de huelga indefinida, en el que se han centrado en pedir una negociación real alejada del "paripé". Aunque esta mañana ha llegado a los sindicatos la convocatoria de una nueva reunión de negociación, la movilización continúa. En el calendario de esta jornada, una concentración a mediodía ante las puertas del Palau de la Generalitat qeue ha sido masiva, especialmente en comparación a la anterior en el mismo espacio, previa a la convocatoria del paro.

En la plaza de Manises, los sindicatos -los cinco que secundan la huelga, es decir, todos los que tienen representación en la Mesa Sectorial, STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE-han desplegado pancartas y atendido a los medios. Esperan que de la reunión de mañana con la consellera y su equipo salga una propuesta "integral" que mejore las condiciones del profesorado.

A la concentración en Valencia se sumaban este miércoles otras dos convocadas ante las direcciones territoriales de la Generalitat en Alicante y Castellón. Y hasta la céntrica plaza valenciana han acudido grupos de docentes de toda la provincia -desde centros arrasados por la dana como el Orba de Alfafar, hasta representantes de las enseñanzas artísticas, pasando por centros de la ciudad de València como el IES Conselleria, vecino del departamento de Ortí-. También de más allá de la provincia: se han visto pancartas incluso del conservatorio de Dénia, Alicante.

Docentes con billetes falsos de 75 euros con la cara de Pérez Llorca en la concentración de Educación / Germán Caballero

“DEP educación pública”

Sindicatos, asambleas y profesores han desplegado pancartas con lemas como “em sobra vocació, em falten recursos” o “el bitllet de Llorca el cul em torca”. Megáfonos y pitos ha acompañado en todo momento la manifestación, multitudinaria, en la que se han impreso y lanzado también billetes de 75 euros con la cara del president de la Generalitat en referencia a la oferta de subida salarial de 75 euros brutos en tres meses que hizo que tres sindicatos, STEPV, CCOO y UGT, se levantaran de la mesa. Además, han dejado en el centro de la plaza un ataúd con el lema “DEP educación pública”.

Marc Candela, coordinador de Acción Sindical del STEPV ha agradecido, micro en mano, la asistencia de “miles y miles de personas que nos habéis dado fuerza para forzar a la Conselleria a convocar una mesa de negociación para hablar de todo”. “No volem un altre paripé”, han coreado los manifestantes en respuesta.

Asegura que la convocatoria para este jueves de la Conselleria dice que se les convoca para abordar un “preacuerdo”. “Tendremos probablemente un documento, y seréis vosotros los que tendréis que avalarlo”, ha dicho a los docentes concentrados. Les ha pedido que estén atentos a la convocatoria de una asamblea posterior para validar o no ese preacuerdo. Será el viernes, como estaba ya inicialmente previsto. “Un docent, un vot”, han coreado los manifestantes tras estas palabras.

"Presentarán un preacuerdo, no una propuesta"

“El uso de las palabras es importante, la convocatoria dice que nos presentarán un preacuerdo, no una propuesta, no tenemos un documento, así que la propuesta tiene que ser como mínimo votada en asamblea”, ha dicho, por su parte, Xelo Valls, de CCOO-PV Educació.

“Sí, queremos todo el pan, pero no solo queremos el pan, queremos el pan y las rosas, queremos una oferta integral”, ha añadido.

Concentración ante el Palau de la huelga de profesores / Germán Caballero

Por su parte, José Seco, del CSIF ha destacado la “unión” sindical. “Necesitamos una mejora y la educación valenciana también así que mañana la Conselleria tiene otra oportunidad para mejorar las condiciones, esperamos que no sea una oportunidad perdida”, ha defendido.

Cuando ha cogido el micrófono Kilian Cuerda, de UGT, ha aprovechado para reivindicar la “marea verde” docente. “Mañana iremos a negociar a la mesa sectorial y no será la voz de una organización, sino la voz de toda la comunidad, será la voz de todo el pueblo valenciano que está con nosotros, porque esto es la defensa de un interés común: la educación de nuestros hijos e hijas”. Ha pedido a Pérez Llorca que se asome a la ventana: “que mire a todo un pueblo unido en defensa de la escuela pública”. Responden con cánticos algunos manifestantes al representante de UGT: “no ens falleu”.

Marc Candela ha vuelto a tomar la palabra después de esta primera ronda de intervenciones para explicar que, según la agenda del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a las 13 horas debía recibir a la embajadora de Francia. “Por tanto aguantemos un ratito, hasta la 1, para decirle a Llorca que queremos negociar”, ha pedido. Y ha recordado que, en Francia, también los profesores están organizando movilizaciones para mejorar sus condiciones.

En esos minutos hasta la una, la plaza se ha reconvertido en fiesta. Pitos, pero también música: 'La mestra' de Zoo, 'Bella ciao', pero también 'La flama' de Obrint Pas.

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Y, a la salida, decenas de docentes todavía ocupaban las calles perpendiculares a la plaza de Manises, como la calle Cavallers, una hora después de que diera comienzo la concentración, que aún continuaba en la plaza.