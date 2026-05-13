La resaca de las andaluzas atrasa las citas de Vilaplana y Aagesen con las Cortes

Ni Maribel Vilaplana ni Sara Aagesen se presentan a las elecciones de Andalucía del próximo domingo, sin embargo, su sola celebración (y la resaca que suele generar cualquier paso por las urnas) ha marcado su agenda. Ambas estaban citadas para comparecer en las respectivas comisiones de investigación de la dana en el Congreso y el Senado la mañana del lunes 18 de mayo, y es "estaban" porque ya no lo están el lunes, sino que esa convocatoria se ha retrasado 24 horas, al martes, en un pacto conjunto entre PP y PSOE.

El motivo, según explican fuentes de las dos comisiones, es que el 18 por la mañana hay tanto junta directiva de los 'populares' como ejecutiva de los socialistas y que, además, a los diputados andaluces les costaría llegar a las sesiones tras los comicios del día anterior. Y como la cita a ambas parece haber sido un juego de espejos, las dos se pasan al martes. No lo hará, sin embargo, la convocatoria a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se mantiene para el lunes por la tarde en el Congreso.