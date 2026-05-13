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Educación

El Sindicato de Estudiantes convoca huelga el viernes y asume las reivindicaciones de los docentes: "Podemos ganar esta lucha"

Los alumnos se unirán a los docentes en la manifestación convocada en València

Sostienen que "las mayores víctimas de las políticas privatizadoras y de recortes de este gobierno somos nosotros, los estudiantes de la pública"

Manifestación en la primera jornada de huelga educativa

Manifestación en la primera jornada de huelga educativa / José Manuel López

Redacción Levante-EMV

València

El Sindicato de Estudiantes ha convocado huelga estudiantil el próximo viernes, 15 de mayo, el mismo día en el que está prevista una "gran manifestación unitaria" en València en el marco del paro indefinido de profesorado impulsado por STEPV, CSIF, CCOO y UGT.

Desde el colectivo estudiantil justifican la protesta en que "cada palabra de la consellera de Educación, Carmen Ortí, es un insulto a nuestra inteligencia y una razón más para que las próximas semanas se vacíen las aulas y se llenen las calles". "Este viernes iremos de todas las comarcas a València para mostrar nuestra rabia contra esta pesadilla de Consell", añaden.

La organización juvenil asegura que el movimiento por la educación pública en la Comunitat Valenciana "está haciendo historia" y en las últimas semanas se han vivido encierros y asambleas "masivas" de docentes con reivindicaciones que el Sindicat d'Estudiants hace suyas.

"Es más, las mayores víctimas de las políticas privatizadoras y de recortes de este gobierno somos nosotros, los estudiantes de la pública: centros declarados en ruinas o destruidos por la dana, plagas de ratas y pulgas, barracones, falta de climatización, ratios imposibles, recortes y ataques a más de cien ciclos de FP... Este es el cuadro que el Consell ha dejado, nuestra educación no les importa lo más mínimo", aseveran.

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"Por eso, el próximo 15 de mayo las y los estudiantes también salimos a la huelga. Esta semana está siendo histórica, por esto vamos a luchar por acabar con esta situación indigna", proclama el sindicato, que apunta que "los profesores están siendo un ejemplo". "Podemos ganar esta lucha", concluyen.

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