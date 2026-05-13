Los taxistas convocan una nueva manifestación este viernes en València para defender su "servicio público" frente a las VTC

Las asociaciones representativas del sector del taxi de València han convocado una nueva manifestación por el centro de València para este viernes 15, entre las 9.30 y las 11.30 horas, para defender "el servicio público del taxi" frente a los vehículos de transporte con conductor (VTC), dentro de la campaña de protestas semanales iniciada en abril. En concreto, se ha citado a los taxistas a las 9.30 horas del viernes en la calle Blanquerías con Torres de Serrano (ocupando Guillem de Castro-Blanquerías) para, a partir de las 10 horas, iniciar una marcha lenta con recorrido por plaza Tetuán y calles Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Àngel Guimerà, Linares, avenida del Cid y 9 d'Octubre.

La manifestación concluirá con una pitada ante la Conselleria de Transportes, ubicada en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, avanzan las organizaciones del sector del taxi. Paralelamente, durante este viernes se ha convocado una protesta a pie a partir de las 10 horas, con inicio en la misma Conselleria hasta que finalice la manifestación de los taxis. Ambas movilizaciones finalizarán alrededor de las 11.30 horas. Estas protestas se enmarcan en el calendario de escraches dirigidos por el sector del taxi al conseller del ramo, Vicente Martínez Mus, y al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto a una campaña de concienciación y un reparto de 'flyers' a los taxistas.

"Coches negros haciendo de taxis"

El mes pasado, las asociaciones del taxi de la Comunitat Valenciana acordaron convocar protestas semanales en Alicante, València y Castelló de la Plana contra "el intrusismo de las VTC y la falta de medidas eficaces por parte de la administración". Fijaron concentraciones de taxis los pasados 29 de abril y 7 de mayo y este viernes 15.

"Cada día hay más coches negros haciendo de taxis. Si no hay soluciones, seguiremos con las protestas de forma indefinida", advierten las asociaciones, que ya realizaron el pasado jueves una marcha lenta por el centro de València y una concentración ante la Conselleria para reclamar un decreto que regule la movilidad y denunciar que, debido a "la competencia desleal" de las VTC, "el futuro del sector que conocemos está en peligro".

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Por su parte, el conseller Vicente Martínez Mus aseguró que el decreto se aprobará este mismo mes de mayo. Según explicó, su departamento lleva tiempo hablando tanto con las asociaciones del taxi como las de VTC y "ninguno de los dos sectores está totalmente satisfecho en cómo está funcionando, porque ninguno se siente que se estén escuchando íntegramente sus reivindicaciones". "Estamos explorando todas las posibilidades para que el resultado final contente a los dos sectores en la medida de lo posible, que haga posible esa convivencia, pero sobre todo que los ciudadanos tengan el mejor servicio posible de transporte", manifestó.