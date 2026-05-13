Tres estudiantes valencianos de bachillerato se convierten en astronautas por un día

La experiencia que acaban de vivir Javier López, Lucía Molina y Marta Juan no es exactamente la misma que la de Reid Wiseman, Victor Glover, Cristina Koch y Jeremy Hansen en la misión Artemis II, de la NASA. No es lo mismo ir a Luna, dar una vuelta y volver a la Tierra, que pasarse un par de días en la base aérea de San Javier (Murcia), para comprobar las sensaciones de percibir, por ejemplo, la ingravidez. Pero, con todas las distancias que se quieran, lo que han vivido los tres jóvenes valencianos (Javier, Lucía y Marta), estudiantes de Bachillerato, también les marcará. Han sido "Astronautas por un día", junto con otros 27 estudiantes del resto de España, seleccionados entre más de 300 candidaturas.

Ha sido la primera edición de un programa lanzado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu), a través de la Agencia Espacial Española (AEE), destinado a fomentar vocaciones científicas y tecnológicas, y a acercar la experiencia espacial a los más jóvenes. Los participantes, de entre 16 y 22 años, han participado en una jornada de formación que culminó con un vuelo parabólico en condiciones de microgravedad, los días 5 y 6 de mayo de 2026, en la citada base aérea de San Javier.

Los estudiantes experimentan la ingravidez. / L. T.

Embajadores de la Agencia Espacial Española

Los tres valencianos explican que, además, de tener la "oportunidad" de experimentar la ingravidez, han podido conocer a los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sara García y Pablo Álvarez, "una experiencia única estrechamente relacionada al entrenamiento de astronautas". "Además la Agencia Espacial Española (AEE) nos ha nombrado embajadores para el año 2026, con lo que planeamos divulgar la ciencia y el espacio con el fin de animar a otros jóvenes a vivir esta experiencia y con suerte despertar el interés por ello, a través de los medios y charlas en centros educativos", explican Javier, Lucía y Marta. Los tres avanzan que a lo largo de un año, ese es el compromiso adquirido, divulgarán la experiencia y fundamentos, por ejemplo, del vuelo parabólico. Se trata de una actividad aeronáutica en la que, mediante la realización de trayectorias parabólicas controladas, se generan breves periodos de ingravidez similares a los que se experimentan en el espacio.

Astronautas, científicos del espacio

Uno de los requisitos para poder participar en el programa es superar los reconocimientos médicos preceptivos. En la selección de los aspirantes se hace una evaluación del expediente académico y de la motivación de los estudiantes por el espacio, además de su propuesta como embajadores de la AEE. El programa contempla la selección de 25 estudiantes de bachillerato y 5 universitarios.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y dos astronautas de la ESA, el español Pablo Álvarez y el alemán Matthias Maurer, alentaron la participación en esta iniciativa inédita en España con vídeos que colgaron en las redes sociales. Morant presidió el acto de entrega de diplomas en San Javier. “En el espacio transcurren muchos descubrimientos científicos y tecnológicos que luego aplicamos en el día a día de todos los ciudadanos y de todos los vecinos, nuevas tecnologías y nuevos tratamientos para enfermedades; un astronauta no deja de ser un científico que sube al espacio en unas condiciones distintas, las condiciones de gravedad cero, precisamente para hacer descubrimientos que luego aplicaremos aquí en nuestro país”, afirmó la ministra en su parlamento.

Noticias relacionadas

Junto a la ministra, participaron, tanto en el vuelo como posteriormente en el acto de entrega de diplomas, el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), General Francisco Braco Carbó, y el director de la AEE, Juan Carlos Cortés.