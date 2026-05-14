Más de 160 niñas presentan en València sus soluciones frente al cambio climático

Más de 160 niñas de 23 centros educativos de toda España han presentado este jueves en CaixaForum València sus proyectos para afrontar algunos de los principales retos energéticos y climáticos del futuro. Lo han hecho en el acto de clausura de la sexta edición de Efigy Girls, el programa educativo de Fundación Naturgy que fomenta las vocaciones STEAM —ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas— entre alumnas desde 4º de Primaria hasta 2º de la ESO.

La jornada reunió a cerca de 300 asistentes, entre participantes, familiares, docentes y representantes institucionales. El encuentro contó con la presencia de la alcaldesa de València, María José Catalá, así como de alcaldes y alcaldesas de municipios de la Comunitat Valenciana afectados por la DANA de 2024.

La alcaldesa Mª José Català en el Caixafórum. / Fernando Bustamante

Esta edición ha tenido un marcado acento valenciano. Nueve de los equipos participantes proceden de centros educativos de la provincia afectados por la dana y se han incorporado al programa dentro de “Sumando Energías por Valencia”, una iniciativa de Fundación Naturgy orientada a apoyar la recuperación social y educativa de las zonas damnificadas por este episodio climático extremo.

Durante el acto, presentado por el exjugador y speaker Sergi Grimau y por la Fallera Mayor de València de 2024, Mª Estela Arlandis, las alumnas expusieron proyectos centrados en el cambio climático y en ámbitos relacionados con la transición energética, como las energías renovables, la eficiencia en el uso del agua, la calidad del aire, la movilidad sostenible o la economía circular.

Las propuestas reflejaron el trabajo realizado durante el curso escolar y pusieron de manifiesto la creatividad de las participantes a la hora de buscar soluciones a problemas ambientales reales. En total, el programa ha becado este año a 164 niñas de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia.

La directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, defendió durante la clausura la importancia de impulsar iniciativas educativas dirigidas específicamente a niñas para avanzar en igualdad de oportunidades dentro del sector energético. Según señaló, acercar la tecnología y la energía a las alumnas desde edades tempranas es clave para garantizar una transición energética justa y con mayor presencia femenina.

Coronado también subrayó el significado de celebrar esta edición en València, en un contexto marcado por la recuperación de los municipios afectados por la DANA. “Celebrar este encuentro en Valencia es una muestra del compromiso de Fundación Naturgy con los territorios y con los jóvenes que forman parte de ellos”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, destacó el papel de este tipo de programas para despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas y agradeció la implicación de Fundación Naturgy con los centros educativos valencianos afectados por la DANA a través del programa “Sumando Energías por Valencia”.

Centros valencianos participantes

Entre los equipos participantes figuran varios centros de la provincia de Valencia, como el CEIP Padre Manjón de València, el IES 25 d’Abril de Alfafar, el CEIP Bertomeu Llorens i Royo de Catarroja, el IES La Sénia de Paiporta, el IES Miguel Ballesteros Viana de Utiel, el CEIP Mare de Déu de Vallivana de Picassent, el CEIP Castellar-Oliveral de Poblados del Sur y el CEIP Mariano Benlliure de Aldaia.

En total, han participado 24 equipos de 23 centros educativos, que durante el curso han trabajado de forma colaborativa en soluciones innovadoras para mitigar el cambio climático.

Un programa para despertar vocaciones STEAM

Efigy Girls es una iniciativa educativa de Fundación Naturgy con una duración de tres años. A través de la robótica, la innovación, el trabajo en equipo y la resolución de retos, el programa busca acercar a las niñas a los desafíos energéticos y medioambientales actuales y futuros.

El itinerario formativo se estructura en torno a distintos retos vinculados a la sostenibilidad: Sustainable Cities en el curso 2023-2024, Green Energy en 2024-2025 y Climate Change en 2025-2026.

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Desde su puesta en marcha, Efigy Girls ha alcanzado a más de 600 jóvenes. La iniciativa forma parte de Efigy Education, el programa educativo de Fundación Naturgy, que desde 2018 ha llegado a más de un millón de personas con actividades vinculadas al cambio climático, las nuevas tecnologías energéticas y la sostenibilidad.