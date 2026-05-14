El acuerdo que sí pactó el PP de Andalucía con el profesorado: reducción de jornada, mejora de ratios y 145 euros más al mes

La Conselleria de Educación presentará este jueves a los sindicatos una "propuesta integral" con la que intentará frenar la huelga indefinida de profesores que se ha convertido en la primera gran crisis desde la llegada de Pérez Llorca al Palau. El líder del Consell se mostró ayer "abierto" a debatir "todas" las peticiones del profesorado -bajada de ratio, climatización de los centros- sin centrarse en la subida salarial para centrarse "en lo importante". Y es que el profesorado ha insistido en que el paro no es solo por su retribución y, ahora, la Generalitat sale a la contra queriendo debatir el resto de propuestas para ver cuánto influye la cuestión del salario en la negociación.

En Cataluña, la Generalitat de Illa les ha propuesto una subida en la nómina de 200 euros más al mes y los sindicatos mayoritarios la han rechazado. Los valencianos ya han aviso: si la oferta no es lo suficientemente buena seguirán con la huelga. Hace una semana, pedían una subida mensual de 500 euros brutos al mes que, en la última oferta de Educación, se quedaba en solo 75 para 2029, en tres años con una subida de 25 euros mensuales cada año.

Una propuesta integral fue la base del acuerdo alcanzado por el gobierno de Andalucía, gestionado por el PP de Moreno Bonilla, con el profesorado andaluz. Este contemplaba una subida salarial similar a la catalana: de 145 euros brutos al mes en 14 pagas para los docentes de grupo A2 y de 165 mensuales para los del grupo A1. La inversión necesaria era de 256 millones de euros, muy por debajo de los 2.400 que afirma la Generalitat, y en un único ejercicio. La subida de 1.000 euros brutos propuesta la semana pasada estaba repartida en tres ejercicios.

Otras medidas

Sin embargo, la mejora retributiva no era el único punto del acuerdo andaluz; iba acompañada de otras medidas como las que reclama el profesorado de la Comunitat Valenciana y que, presumiblemente, se incorporarán a la propuesta de Educación mañana. Desde el principio, los sindicatos proponían seis líneas de negociación: retribución, mejora de ratios, ampliación de plantillas, atención a las necesidades especiales, fomento del valenciano y mejora de las infraestructuras educativas.

Casi todas ellas se recogían en Andalucía, menos las dos últimas. El pacto incluía una reducción de las ratios a 22 en Infantil, con extensión progresiva en Primaria; y, en consecuencia, un aumento de la plantilla en 6.528 docentes en cuatro años. Además, se pactó un aumento de 520 profesionales para Educación Especial, así como una simplificación de los trámites burocráticos, algo que también exigen los docentes valencianos.

Noticias relacionadas

La mejora de sus condiciones laborales se complementó con un aumento del teletrabajo para tareas no lectivas, como las reuniones o los periodos de elaboración de materiales, con la introducción de dos días de asuntos propios y con la estipulación de un tope de jornadas lectivas de 23,5 horas en Infantil y Primaria y de 18 horas en Secundaria y Bachillerato.