Boira no se baja del corredor mediterráneo (para dar una conferencia en Barcelona)

El excoordinador del corredor mediterráneo y catedrático de Geografía, Josep Vicent Boira, ha regresado a la vida académica tras su década en la política como gran impulsor de esta obra ferroviaria. Y no descuida la relación con los territorios mediterráneos.

El próximo jueves, Boira participa en una jornada sobre el vínculo entre la institución papal y Cataluña, que ha organizado la Generalitat catalana en el contexto de la próxima visita de León XIV. Boira es autor de Roma i nosaltres, una obra sobre las relaciones entre el la capital italiana y la antigua Corona de Aragón.

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El encuentro será el jueves 21 a las 17.45 horas en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de Barcelona, y también participan los historiadores Diego Sola y Josep Alanyà.