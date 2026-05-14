El Consell completa el plan de emergencia de Buseo y ofrece al Gobierno el traspaso de la presa al culminar las obras

Buseo se ha convertido en la primera presa de las 19 que operan en la Comunitat Valenciana que implementa el plan de emergencia de la infraestructura, el protocolo a seguir en caso de grandes avenidas o peligro de ruptura como el registrado el pasado 29 de octubre de 2024. Aquel día el embalse ubicado en Chera vertió por coronación, provocando la muerte de dos personas aguas abajo sin que nadie en el Cecopi, volcado en el de Forata, prestara atención a este punto crítico de la dana, cuya resistencia llegó a peligrar muy seriamente. Pese a todo, no se activó ninguna alerta a la población hasta el día siguiente.

Aquella fatídica jornada, al igual que en las otras 18 presas, la de Buseo no tenía operativo ese plan de emergencia, pese a que se empezó a redactar en 2008 y recibió el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica en 2023, 15 años después. La Conselleria de Agricultura, titular de la infraestructura, certificó su implementación el pasado 4 de mayo, un año antes del límite, tras completar las fases de instalación de los sistemas requeridos y su posterior testeo y acciones formativas.

EMBALSE DE BUSEO Y CASA DEL PANTANO JUNTO LA PRESA. CHERA 13/05/2016. Comarcas. Requena. Utiel. Los Serranos. panorámicas del municipio. turismo rural. agua. embalse. pantano de Chera / AGUSTI PERALES IBORRA / LEV_016

Con esos deberes hechos, el conseller del ramo, Miguel Barrachina, ha aprovechado este jueves para sacar pecho del trabajo realizado (y que se sigue realizando) por la Generalitat en la presa, con una inversión total cercana a los 35 millones de euros, y también para exigir al Gobierno central que haga lo propio en las otras 18 infraestructuras, todas de su competencia, con el objetivo de que estén activos de cara a la próxima temporada de danas, en otoño. Según ha explicado el también portavoz del Consell, todos esos planes están en ejecución o en tramitación.

Barrachina ha destacado que si su "humilde" conselleria ha sido capaz de ejecutar esas tareas necesarias para la implementación, con un coste de unos 700.000 euros, el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería ser capaz de hacer lo propio dada su "mayor capacidad" económica y en materia de recursos humanos. Así, ha reclamado al Ministerio de Transición Ecológica que "priorice" las inversiones hidráulicas para que tengan "la importancia que deben tener". En especial en la Comunitat Valenciana, donde su clima mediterráneo y su orografía le hacen estar más expuesta a este tipo de fenómenos.

Traspaso competencial

El conseller también ha informado que la Generalitat va a solicitar al Gobierno el traspaso al Estado de las competencias de esta presa. Será la segunda vez que se plantee esta posibilidad, pues Barrachina ya ofreció este cambio de titularidad en una reunión mantenida con el Ministerio de Transición Ecológica poco después de la dana, según ha desvelado. "Lo ideal es que perteneciese al Estado, que es el titular del dominio hidráulico. No tiene sentido que no haya una autoridad única", ha defendido.

Ante la falta de concreción a aquella oferta, la Generalitat prevé volver a insistir a Moncloa una vez finalicen las obras de mejora del embalse, que se están llevando a cabo actualmente con un presupuesto de 35 millones de euros. Según ha expresado el conseller, ya se ha completado la primera fase de actuaciones, destinada a reparaciones de urgencia de los daños de la dana y a la que se han destinado casi 7 millones.

Un anillo reforzará la presa

Actualmente se está desarrollando la segunda fase de intervenciones, durante la que se instalará un anillo perimetral en la base de la presa que reforzará la sujeción de la infraestructura y evitará su rotura en caso de una nueva avenida de agua como la ocurrida el día de la dana. Se necesitarán 10.000 metros cúbicos de hormigón y se integrará en una losa de cimentación y que reforzará de forma significativa la estabilidad global de la estructura ante los esfuerzos hidráulicos y geotécnicos previsibles en escenarios hidrológicos extremos, ha informado la Generalitat.

La construcción de este anillo está pendiente de la autorización por parte del Gobierno, aunque Barrachina espera que pueda contratarse este verano para que el 1 de octubre, cuando se inicie el año hidrológico, al menos, la ejecución de este anillo esté muy avanzada o incluso finalizada. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 9,5 millones de euros, y suponen, según Barrachina, la actuación estructural "más relevante" del conjunto.

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La tercera fase abordará la "solución definitiva" sobre la presa de Buseo, y el conseller ha avanzado que, antes de definir esa actuación final, la Generalitat escuchará al Estado y a los ayuntamientos de los municipios situados aguas abajo. El objetivo, ha dicho, es alcanzar una solución que garantice la seguridad a largo plazo y que sea, al mismo tiempo, respetuosa con el entorno natural del embalse y de las poblaciones de su área de influencia.