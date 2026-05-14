La consellera de Educación dice que llevará a la mesa el lunes una propuesta salarial "en función de las posibilidades que hay"

La consellera de Educación, Carmen Ortí, asegura que la propuesta de subida salarial para los docentes valencianos de la educación pública no se ha llevado a la mesa de negociación de este jueves porque fueron "todos y cada uno de los sindicatos" quienes consideraron que no era lo más importante. Dice que generó "fricción", y que se ha decidido empezar por los temas que podrían concitar algún tipo de acuerdo. Tampoco ha sido así en general pero, en cualquier caso, los sindicatos y la Conselleria volverán a reunirse el lunes en una nueva mesa, a la que la consellera no ha concretado qué propuesta retributiva llevará. Solo ha indicado que se trabajará este fin de semana para hacer un documento nuevo "lo más completo posible" que incluya algunas de las aportaciones sindicales y que, en materia salarial, "siempre se está abierto a mejoras dentro de las posibilidades".

La reunión entre Educación y los sindicatos, en imágenes / J.M. López

A pesar de las críticas de los sindicatos, los cinco, que han considerado insuficiente el documento, la consellera ha dicho estar "contenta": "Antes que consellera he sido muchísimos años docente y sé perfectamente que ser docente hoy en día no es una cuestión fácil. Por eso quiero dejar claro que siempre he estado al lado de los docentes, estoy al lado de los docentes y estaré al lado de los docentes, pero no tenemos que olvidar que la esencia de esta profesión es precisamente el alumnado", ha comenzado en su intervención ante los medios tras las cuatro horas y media que ha durado la reunión.

La consellera ha hablado de "muchísimos puntos de encuentro". Para los sindicatos, solo uno, el de la reducción de la burocracia. "La simplificación administrativa es una cuestión que tiene muy estresado al profesorado y es una cuestión bastante obvia y que es fácil de regular", ha dicho la consellera.

Pero el vacío más importante lo ha generado la ausencia del tema salarial. "No estaba en la propuesta porque es una cuestión quese trató en la mesa anterior y fue un tema que generó fricciones", ha justificado. Además, ha añadido, "todos y cada uno de los sindicatos se han encargado de afirmar que no era la cuestión más importante", ha añadido, como ya hizo ayer el president Pérez Llorca. ¿Presentarán finalmente esa propuesta el lunes? "Este fin de semana trabajaremos para intentar llevar un documento lo más completo posible; los sindicatos se han comprometido, hasta el lunes a primera hroa, a mandar sus propuestas para completar ese documento", ha destacado. Pero, ¿significa eso que mejorarán la oferta inicial? "En una negociación se está abierto a presentar mejoras en función de las posibilidades que hay de presupuesto".

"Hemos puesto encima de la mesa todos los condicionantes y la conclusión de la reunión es que hemos salido con un compromiso de trabajo de todos y que el lunes nos volveremos a ver; la cosa va en el camino que toca: en el del diálogo", ha resumido.

La reunión entre Educación y los sindicatos, en imágenes / J.M. López

Las dimisiones en bloque de directores y el 10 general

En los últimos días, a la presión en las calles se han sumado nuevos ingredientes, como la iniciativa de algunos docentes de poner un diez general en segundo de Bachillerato o el manifiesto de 1.200 directores de centros que plantean la posibilidad de dimitir de sus cargos de dirección si continúa la huelga sin solución. "A día de hoy yo no tengo constancia de ninguna de las dos situaciones, pero, evidentemente, si hay evidencias de que alguna de las dos está sucediendo, lo que hará, como ha hecho siempre la Administración, es actuar", ha respondido sobre estos dos asuntos Ortí. Sobre la valoración con un 10 de Segundo de Bachillerato se ha vuelto a referir a los servicios mínimos que, dice, están pensados para garantizar su evaluación. "Lo que está claro es que hay un documento de servicios mínimos firmado y avalado por el TSJ donde se establece que se deben cumplir de manera obligatoria todas las actuaciones para que ese alumnado esté evaluado como corresponde", ha dicho. Y ha añadido: "Yo no creo que haya profesorado que finalmente vaya a fastidiar en concreto a ningún alumno".

Mientras la consellera hablaba ante los medios, llegaba hasta los periodistas, medio ahogado, el sonido de la conentración que se ha mantenido desde las nueve de la mañana a las puertas de la sede de la Conselleria en la avenida de Campanar. Por ese "malestar" se ha preguntado a la consellera, que ha reclamado a los docentes huelguistas que "se alejen de posturas políticas y que se centren realmente en lo que importa y en el sentido común". "Cuando hay manifestaciones que son desmesuradas, que pasan precisamente por insultos y por desprestigiar la imagen de cualquier persona —en este caso, la mía o la de mi equipo—, no solamente están desprestigiando nuestra imagen, sino que están desprestigiando la de todo el colectivo", ha reivindicado.

Los sindicatos coinciden: es insuficiente

Entre los sindicatos, coincidencia en los cinco con representación en la mesa sectorial en considerar la propuesta de hoy "insuficiente". Marc Candela, del STEPV, explica que se mantiene la movilización, así como la manifestación prevista para este viernes a mediodía. Los sindicatos llevarán a asamblea de docentes este documento para palpar la opninión de los profesores y recoger sus propuestas, para poder llevar una "contrapropuesta" este lunes. La actual, dice, no llega "ni al 100% ni al 50% de lo que se demanda" e insiste en que los puntos de la reivindicación son 6 -también el salario- y que no aceptarán que ninguno quede fuera.

Coinciden desde UGT. Maite Tarazona asegura que el tono ha sido tenso. Lo único que está "un poco encaminado" de la propuesta, añade, es la reducción de la burocracia. "No podemos escondernos en el tema retributivo porque no podemos seguir siendo los peores pagados". En cuanto a CCOO, Xelo Valls dice salir de la reunión con una petición clara: "lo que no está escrito en el documento que nos han entregado, que es un borrador". La propuesta retributiva es "condicion sine qua non" para seguir negociando y no incluirla es "una falta de respeto".

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Para CSIF y su presidente autonómico, José Seco, la reunión "de alto nivel" es de agradecer pero es inasumible que no haya propuesta salarial que haga que los profesores valencianos dejen de estar entre los peor pagados de España. Y desde ANPE, el último de los sindicatos en sumarse al paro, coinciden en ver insuficiente la propuesta, que no consigue parar una huelga que afecta "al bolsillo del profesorado".