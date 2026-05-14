La Conselleria de Educación deja fuera de la propuesta a los sindicatos el aumento salarial

La negociación ha comenzado pero lo ha hecho sin que se revise el anterior punto de desacuerdo entre la Conselleria de Educación y los sindicatos. El departamento de Mari Carmen Ortí convocó para este jueves una nueva mesa de negociación presencial con los sindicatos y todo apuntaba a que la cuestión salarial iba a quedar relegada a un segundo plano. Así lo apuntaban las declaraciones del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Y así está siendo.

Los cinco sindicatos están sentados ahora a la mesa con la consellera y todo su equipo y, fuentes sindicales presentes en la reunión avanzan que se ha desvelado, por fin, el contenido del "preacuerdo" que ofrece la Conselleria. En él no hay "ninguna" propuesta de recuperacion salarial, indican desde UGT. Desde el STEPV aseguran asimismo que "la recuperación del poder adquisitovo queda fuera del preacuerdo".

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Lo que sí incluye la propuesta es otros asuntos de los que planteó la plataforma reivindicativa. Es el caso de las ratios. En la negociación, la Conselleria ha puesto sobre la mesa una reducción progresiva según el calendario estatal, así como la reducción específica de ratios en zonas despobladas y una ratio específica de ocho alumnos por cada aula UECO (las unidades específicas en centros ordinarios) a partir del curso 2027-2028.