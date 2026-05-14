El IES Conselleria se planta ante Conselleria: “Venimos cada día a pitar en nuestra hora del patio”

“A veces se creen que somos lo mismo”, reconoce Marta Lanuza. Es verdad que el nombre tiene su sentido, pero a veces induce a confusión y algún despistado se ha plantado en el IES Conselleria buscando el lugar para solucionar un problema administrativo o, al contrario, en la Conselleria de Educación con la mochila con libros y libretas a la espalda. El IES Conselleria está al lado, pared con pared con el departamento de Educación, de ahí su nombre. Y aunque la cercanía física no les haya ayudado a intensificar su relación con la administración, sí les ha permitido convertirse en uno de los centros más reivindicativos de la huelga indefinida de docentes convocada desde este lunes. Cuando quieren protestar, no tienen más que salir al patio o caminar unos metros hasta la puerta de la Conselleria.

Es algo que llevan haciendo semanas, desde que se tuvo noticia de la convocatoria del paro secundado por los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de la educación pública -STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE-. Marta Lanuza, jefa de estudios para ESO y Bachillerato en el centro, recuerda que el descontento de los profesores empezó a salir a la superficie con una serie de pitadas en el patio del instituto la semana pasada. Pitadas que, por cercanía, se escuchaban perfectamente desde la sede del departamento que dirige Carmen Ortí.

Y la movilización continuó. “Lo siguiente que hicimos fue reunir a las familias para explicarles por qué hacíamos huelga, para insistir en que en ningún caso queremos perjudicar al alumnado, sino ayudarlo, que queremos mejores condiciones precisamente por ellos”, explica la jefa de estudios. Ella misma da clase en Segundo de Bachillerato y lamenta que se haya puesto a este alumnado en el punto de mira con el debate sobre los servicios mínimos, por los que Conselleria decretó movilizar para trabajar a todo el profesorado que diera clase en ese nivel para ejecutar tareas relacionadas con la evaluación de este curso.

“Desde el día uno, el número de profesores que secundaron estas protestas fue espectacular”

“Desde el día uno, el número de profesores que secundaron estas protestas fue espectacular”, asegura. El centro tiene 150 docentes -y 1.500 alumnos- y muchos de ellos decidieron sacar la protesta de las instalaciones del instituto. No había que irse muy lejos: desde la semana pasada, un grupo rodea cada día la verja que separa la Conselleria de la calle y, ante la puerta, pita durante unos minutos. Algunos llevan carteles o pancartas, muchos, camisetas reivindicativas. Utilizan para ello su hora del patio. “Vamos corriendo y venimos corriendo usando nuestro rato de ocio, y nos hemos ido coordinando en asamblea para venir”, explica Lanuza.

No siempre han sido bien recibidos. Por una parte, son vecinos y conocidos del personal de la Conselleria. Este mismo martes, aseguran que el guardia de seguridad de la garita exterior les permitió pasar dentro de la zona ajardinada. Pero allí se juntaron con otro grupo del cercano IES Campanar, superaron el número de personas permitidas a partir del cual hay que comunicar la concentración a las fuerzas de seguridad y el episodio acabó con dos furgones de Antidisturbios, identificaciones y algo de tensión. Tampoco han despertado especial simpatía entre algunos trabajadores de la Conselleria. “Alguna vez, cuando hemos salido al patio a pitar, nos ha increpado que nos fuéramos a casa y que dejáramos de gritar, como si hiciéramos esto por capricho”, lamenta.

IES Conselleria, gota fría

Este miércoles, cuando los tres sindicatos que se levantaron de la mesa de negociación al conocer la propuesta de subida salarial de 75 euros brutos al mes en 2029 -STEPV, CCOO y UGT- han convocado a los medios a las puertas de la Conselleria, allí estaban los profesores del IES Conselleria. Llevaban algún megáfono, sus habituales pitos, chalecos con el lema ‘docent treballant en precari’ y algunos carteles. En uno, una foto de un pasillo lleno de cubos de plástico con agua, una gotera en el techo y la frase ‘IES Conselleria, gota fría’.

“Las instalaciones están en una situación bastante precaria, tenemos goteras, no hay aire acondicionado y el año pasado explotó caldera y tuvimos que asumir la reparación nosotros recortando de otros servicios que podríamos haber dado al alumnado”, explica Marta Lanuza.

Situación del centro con goteras / Redacción Levante-EMV

Pero asegura la jefa de estudios que, más allá de las infraestructuras, el centro está tensionado también en otros frentes. Por ejemplo, el de las ratios, con más de 30 alumnos por aula en algunos niveles. Algunos de ellos necesitan atención específica, sobre todo en materia de idiomas: “tenemos bastantes alumnos ucranianos que no conocen el castellano y alumnado latinoamericano que no habla valenciano”.

Dice que esa complejidad, unida a la diversidad y a casos de alumnado con TDAH o TEA, la tienen que gestionar solos los tutores. “Es una labor que no está suficientemente reconocida ni pagada y a la que se dedica una cantidad de horas que acaba siendo una carga”, asegura. Eso se traduce en bajas laborales, estrés, ansiedad. En profesores quemados.

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“El trabajo se hace porque tenemos profesionales comprometidos pero están cargados de una burocracia que han de atender necesariamente, y eso va en detrimento de la calidad educativa, de la atención personalizada”, lamenta. Por eso piden “unas condiciones dignas”. “Va en pro de nuestro alumnado”, insiste. De momento, tienen los pitos preparados para continuar con la movilización mientras dure la huelga, hasta que no se alcance un acuerdo con la Conselleria con la que comparten pared. “No hay derecho a que no se nos escuche”, lamenta. Sobre todo estando, literalmente, tan cerca de donde se toman las decisiones.