Jesús Lancis asume el rectorado de la Universitat Jaume I con un respaldo del 86,32% de los votos

Jesús Lancis tomará el relevo de Eva Alcón tras unas elecciones a las que concurría como único candidato al rectorado de la Universitat Jaume I. En concreto Lancis ha obtenido 2.538 votos de los 2.850 emitidos, lo que supone más sufragios que en el 2022. El porcentaje de apoyos a Lancis se sitúa en el 86,32%, por encima del que registró su precedesora en 2002, que fue del 81,4%.

La participación del estudiantado en las elecciones al rectorado se ha situado en el 10,93%, superior a la que registró Eva Alcón en las últimas elecciones (8,95%). Mientras, el mayor porcentaje de implicación ha sido del PDI de los cuerpos docentes universitarios , con el 70,52%, seguido de cerca por Personal Técnico de Administración y Servicios (67,51%), el PDI no permanente a tiempo completo (64,71%), el personal investigador no permanente (30,68%) y el Profesorado Asociado (22,53%).

Jesús Lancis ha agradecido el apoyo de la comunidad universitaria a su elección y ha remarcado su satisfacción por los resultados de estos comicios. «Esta confianza refuerza el proyecto que hemos presentado desde la escucha y la responsabilidad para afrontar los retos y reivindicaciones que tiene la UJI para el futuro inmediato» ha destacado. «Sin duda, son una motivación adicional para comenzar la nueva etapa institucional y reafirma nuestro compromiso para continuar construyendo el futuro de la Universidad» ha añadido.

Equipo que acompañará a Jesús Lancis como rector de la UJI. / MEDITERRÁNEO

Som estudiants

Por lo que respecta a las elecciones al claustro, Som Estudiants se perfila como la ganadora, al haber conseguido posicionar a 27 de los 37 claustrales a los que tienen que renovar. Le siguen los representantes de Canvi con 10 representantes.

En cuanto a las elecciones al Claustro, Candidatura per l’UJI ha sido la más votada con 65 representantes al Claustro: 62 entre PDI de los cuerpos docentes universitarios y profesorado permanente laboral; dos entre el PDI no permanente a tiempo completo; y una de profesorado sustituto.

En PDI de los cuerpos docentes universitarios y profesorado permanente laboral también han sido elegidos cinco representantes de la candidatura Profesorado Independiente por la Universidad; uno, por Més UJI; y tres candidaturas individuales. En PDI no permanente a tiempo completo la candidatura Més UJI también ha obtenido dos representantes. Por último, en el colectivo de profesorado asociado han sido elegidos cuatro representantes de Professorat Precari al Claustre y uno de Més UJI.

En los sectores del personal investigador no permanente de los artículos 21 al 23 y el del artículo 23 bis de la Ley de la Ciencia, dado que el número de candidaturas presentadas fue inferior a los seis puestos a cubrir y las elecciones fueron desconvocadas, finalmente solo habrá cinco claustrales que son de Candidatura per l’UJI.

Por último, entre el colectivo del Personal técnico, de gestión y de administración y servicios, han sido elegidos nueve claustrales de la candidatura Un Pas Endavant, cuatro de la candidatura Més UJI, dos del PTGAS Independiente por la Universidad, y un candidato individual.

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Reparto de asientos

El número inicial de claustrales a elegir eran 140: 71 en el sector de PDI de los cuerpos docentes universitarios y profesorado permanente laboral; cuatro en el personal docente e investigador no permanente a tiempo completo; cinco en el de profesorado asociado: uno en el de profesorado sustituto; seis en el del personal investigador no permanente de los artículos 21 al 23 y el del artículo 23 bis de la Ley de la Ciencia; 37 representantes del estudiantado y 16 del PTGAS. Finalmente, se han elegido 139 claustrales porque en el sector del personal investigador no permanente de los artículos 21 al 23 de la Ley de la Ciencia solo se han presentado cuatro candidaturas para los cinco lugares claustrales a cubrir y por tanto un puesto queda desierto.