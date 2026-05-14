Juanfran Pérez Llorca receta "menos ideología y más pragmatismo": "No sé si seré candidato, ni me preocupa"

'Tú a Barcelona y yo a California'. Quizá fue con el título de la desternillante película de 1961 (o de su secuela de 1986) como le contestó el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, a su homólogo valenciano, Juanfran Pérez Llorca, cuando este le llamó para contarle que viajaría a Barcelona para asistir al ciclo de conferencias #afterwork de EL PERIÓDICO. 9.500 kilómetros separaron este jueves a los dos políticos, el valenciano en la Casa Cupra Raval de Barcelona y el catalán en Sacramento, la capital de California, de viaje oficial. Pero Pérez Llorca quiso dejar claro que la distancia física es inversamente proporcional a su voluntad de reunirse para llegar a acuerdos que beneficien a las dos comunidades.

Dos políticos de dos ideologías distintas, uno del PP y el otro socialista, en dos autonomías 'primas hermanas' que pueden y deben "entenderse en muchas cosas", como ha defendido el presidente valenciano durante el coloquio con el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, al que han asistido, entre otros, el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; la vicepresidenta, Arantza Sarasola; el consejero delegado, Aitor Moll; el director general de Contenidos en la Comunitat Valenciana, Juan Ramón Gil, y los directores de los tres diarios de la comunidad: Joan-Carles Martí (Levante-EMV), Ángel Báez (Mediterráneo) y Toni Cabot (Información). También han acudido el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y su portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, además de representantes del mundo económico y empresarial de Catalunya.

"Falta sentido de Estado"

En varios momentos de la conversación, Pérez Llorca ha defendido una política basada en "menos ideología y más pragmatismo", apoyándose en su experiencia como alcalde de Finestrat (Alicante). "Los políticos tenemos la obligación de atender el mandato de los ciudadanos y entendernos con todas las instituciones", ha abogado. ¿Y por qué es tan difícil entenderse entre políticos de diferente signo? Según el dirigente popular, porque "falta sentido de Estado" y la política española "se ha convertido en una lucha entre territorios". Pero a la hora de señalar a los responsables, no ha habido reparto de culpas. Más bien, solo un culpable.

Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Comunitat Valenciana, durante el coloquio con Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO / Zowy Voeten / EPC

"El sanchismo ha dado la orden de que no entenderse con el PP", ha zanjado asegurando que muchos políticos (socialistas, se entiende) le confiesan en privado que tienen una "instrucción" de la dirección del PSOE de no ir con los populares ni a la vuelta de la esquina. "O eres sanchista, o ya no eres socialista", ha sido otra de las sentencias de Pérez Llorca al reprochar a los ministros valencianos del Gobierno (Diana Morant y Arcadi España) que no reivindiquen en Madrid lo que reivindicaban en Valencia.

Sin líneas rojas a Vox

Él sí tuvo la oportunidad de conversar con uno de sus antecesores socialistas, Ximo Puig, en un almuerzo que ha puesto como ejemplo de esa política sin líneas rojas que defiende: "Discrepamos en muchas cosas, pero dialogamos con tranquilidad". Y tampoco le ha puesto línea roja alguna a Vox, socio indispensable desde 2023 para la estabilidad del Ejecutivo que preside: "Los valencianos dejaron claro que no querían un tripartito de izquierdas, sino un gobierno de derechas. Hay discrepancias, hay días que cuesta ponerse de acuerdo, pero hay que darle estabilidad a la Comunitat Valenciana. Cuando hay voluntad, nos ponemos de acuerdo". Incluso ha presumido de que él con la extrema derecha ha aprobado más presupuestos que Illa con dos socios de izquierdas.

Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Comunitat Valenciana, a su llegada al #Afterwork de EL PERIÓDICO / Zowy Voeten / EPC

La trágica dana de 2024, que dejó 238 muertos, ha ocupado la primera parte del coloquio, en la que Pérez Llorca ha agradecido a los catalanes la solidaridad que demostraron con los valencianos ante una catástrofe que ha asegurado que fue "inevitable" y ante la que las administraciones respondieron con "descoordinación". En su opinión, se ha reconstruido mucho en un tiempo récord, pero falta muchísimo por hacer. Y de nuevo ha lamentado que el "ruido" y la "tensión" hayan impedido "reconfortar" a las víctimas como se merecen. "Todo se complicó porque se politizaron los hechos. Hubo actitudes políticas que no ayudaron", ha diagnosticado antes de defender el "acto valiente" de su antecesor, Carlos Mazón, de haber dimitido y "reconocido sus errores", aunque ha evitado cualquier valoración sobre la investigación judicial.

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Dardo a Camps

En esas circunstancias tan "anómalas" llegó Pérez Llorca a la presidencia de la Generalitat y, a un año para las elecciones autonómicas, dice no saber si será el candidato del PP a la reelección. "No lo sé, ni me preocupa. Nunca seré un obstáculo para mi partido", ha aseverado el mismo día que otro de sus antecesores, Francisco Camps, ha inaugurado su propia sede de campaña en València, a escasos metros del cuartel general del PP autonómico. No se ha ahorrado un pequeño dardo para Camps al advertirle de que el congreso del partido "a lo mejor no es tan rápido como él quiere". También ha desvelado que Mazón le ofreció ser conseller de la Generalitat, pero declinó la oferta porque no le parecía "ético" dejar la alcaldía cuando acaba de ser "votado por tanta gente".