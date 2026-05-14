La jueza de la dana constata que la red valenciana Avamet también ofreció datos en tiempo real

La jueza de la dana sigue en una de sus vías de investigacón para constatar cuál era la información que existió aquel fatídico 29 de octubre para conocer lo que estaba ocurriendo en varias comarcas valencianas, sobre todo en las más afectadas. Así, tras recabar los datos que estaban disponibles por parte de organismos como la Agencia Española de Meteorología (Aemet) o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la magistrada indaga ahora la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) y acordó citar a su presidente para que declare como experto.

Asimismo, la instructora preguntó a las mencionadas entidades y a la Generalitat Valenciana si consultaron los datos que ofrecía la red de estaciones de la asociación valenciana, y ha podido constatar que sí sirvió como fuente de información. Al menos para la Aemet, que en su informe de respuesta a la jueza señala que "durante el episodio" utilizó la información que proporcionaba Avamet "mientras dichas estaciones estuvieron disponibles en tiempo real, tanto para el seguimiento complementario de la situación meteorológica como para la difusión pública de información a través de sus canales oficiales de comunicación".

El documento, al que ha tenido acceso este diario, explica que Aemet utilizó como "herramienta principal" de vigilancia su radar meteorológico ubicado en Cullera pero que complementó esa información con "datos procedentes de estaciones meteorológicas, redes hidrológicas y otras fuentes de observación disponibles en abierto en internet", entre ellas, las de Avamet. Con ella, no solo se pudo hacer el seguimiento del episodio sino que, "mientras fue posible, Aemet también difundió públicamente información procedente de estaciones de Avamet" a través de sus canales oficiales en redes sociales.

No obstante, señala el informe, "numerosas estaciones meteorológicas, tanto de Avamet como de otras redes de observación, incluidas estaciones de Aemet, dejaron de transmitir datos temporalmente como consecuencia de las interrupciones en las comunicaciones y en el suministro eléctrico", aunque las estaciones "continuaron registrando información meteorológica, recuperándose posteriormente los datos a medida que fueron restableciéndose las comunicaciones".

Con ello, la magistrada constata que Avamet fue una fuente de información empleada el día de la emergencia. Falta que respondan tanto la CHJ como la Generalitat Valenciana, a la que preguntó si disponía de acceso operativo a la información de Avamet el 29-O, si consta que algún técnico consultara dicha información durante la jornada y "quién era la persona o departamento responsable de realizar el seguimiento de fuentes de información meteorológica de acceso público, no estrictamente internas o de Amet, en el marco de la gestión de la emergencia".

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Por otra parte, la magistrada pidióp a Avamet un "volcado íntegro [...] de los datos brutos y validados de todas sus estaciones", el histórico de publicaciones en su web, los mapas generados, capturas de sus plataformas y redes sociales. En concreto, pidió datos específicos de las estaciones ubicadas en los términos municipales de Chiva, Turís, Godelleta, Montserrat, Buñol, Cheste y Loriguilla, además de aquellas estaciones próximas los barrancos del Poyo, Gallego y Horteta, que arrasaron l'Horta Sud aquella tarde.